Wynik sprzedaży z lutego nie pozostawia wątpliwości. Numer jeden w obu kategoriach

Dwa miesiące tego roku wystarczyły, aby salony Toyoty w Polsce opuściło w sumie 18 381 pojazdów. To oznacza, że japońska marka ma w naszym rynku aż 18,6 proc. udziału. Staje się bezapelacyjnym liderem. Producent, który uplasował się bowiem na miejscu drugim, przejął tym samym już tylko 10,3 proc. ogólnej sprzedaży.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie na przejeździe kolejowym w Przylepie. 3000 zł mandatu

Toyota Corolla liderem w Polsce. Niezmiennie od 2021 r.

Dobre informacje dla Toyoty na tym się jednak nie kończą. W lutym 2025 r. marka okazała się liderem zarówno wśród prywatnych nabywców nowych aut, jak i wśród klientów flotowych. Najchętniej kupowanym autem w Polsce pozostała Corolla. W pierwszych dwóch miesiącach zarejestrowano już 3924 egzemplarze tego kompaktowego samochodu.

Pozycja rynkowego lidera w naszym kraju została zajęta przez Corollę już w 2021 r. Od tej pory model sukcesywnie potwierdza świetne dane sprzedażowe. Nie inaczej było także w 2024 r. Model znalazł wtedy ponad 29 tys. nabywców. Druga w kolejności Octavia osiągnęła wolumen niższy o 10 tys. sztuk. Sukces japońskiego kompaktu to w dużej mierze sukces na rynku flotowym. To firmy zakochały się w tej Toyocie i to one odbierają zdecydowaną większość pojazdów z salonów.

Pięć aut w Top 10 w Polsce. Do Toyoty należy sześć segmentów rynkowych

Rynkowa jedynka nie wystarczyła jednak Toyocie. W sumie udało jej się umieścić na liście Top 10 krajowego rynku motoryzacyjnego aż pięć modeli. Warto bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że:

na drugim miejscu zestawienia sprzedażowego uplasowała się Toyota C-HR. Crossover miał 3156 rejestracji. To oznacza wzrost o 34 proc.

piątym najchętniej kupowanym autem w Polsce był Yaris Cross (1961 aut).

szósta lokata przypadła Yarisowi (1921 egz.).

dziewiąte miejsce zajął SUV RAV4 (1806 egz.).

Tak świetne wyniki sprawiają, że Toyota dominuje w Polsce w aż sześciu segmentach rynku. Jest liderem wśród pojazdów grupy A (z Aygo X), B (z Yarisem), C (z Corollą), B-SUV (z Yarisem Cross), C-SUV (z C-HR) i D. D, bo najchętniej kupowaną limuzyną klasy średniej w Polsce jest Camry. Praktycznie co czwarty model sprzedany w tej części rynku ma japońskie logo na masce. Hybrydowa limuzyna po liftingu osiągnęła wynik na poziomie 1187 rejestracji.

Toyocie rośnie kolejny hit sprzedaży. Mowa o Lexusie NX

Lexus jest marką luksusową należącą do Toyoty. I ona również świetnie radzi sobie w Polsce. W zestawieniu producentów opracowanym przez Samar plasuje się na wysokim, dziewiątym miejscu. Bije tym samym wynik osiągnięty np. przez Volvo. Japoński producent plasuje się jednocześnie zaraz za Mercedesem i BMW. Depcze Niemcom po piętach. Jeszcze lepiej wypada jednak dla Lexusa zestawienie modeli. NX jest ósmym najchętniej kupowanym autem w Polsce. W styczniu i lutym sprzedał się w ilości 1876 sztuk. To zatem najczęściej kupowany pojazd premium w naszym kraju. To też model, który pobił wynik nie tylko hitowego XC60, ale nawet bratniego RAV4.