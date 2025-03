Zmiana cen paliw. Już jest drożej! Tak rynek reaguje na cła wprowadzone przez Trumpa

Nie tylko Kanada i Meksyk odczuły skutki nowych taryf celnych przeforsowanych przez administrację Donalda Trumpa. Okazuje się, że konsekwencje dotknęły także kierowców w Stanach Zjednoczonych. Według serwisu e-petrol ceny hurtowe benzyny w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych już rosną. To według analityków efekt uzależnienia tego regionu od dostaw oleju opałowego, diesla i benzyny z Kanady. Od pierwszego wtorku marca są bowiem one obłożone 10 proc. cłem.

Skoro rosną ceny hurtowe, to wkrótce odczują je kierowcy na stacjach. Według pierwszych prognoz w rejonie Nowej Anglii należy oczekiwać podwyżek średnio o 20-40 centów za galon (obecnie wedle danych Energy Information Administration średnia cena za galon benzyny to 3 dolary). Podobnie będzie w innych regionach Stanów Zjednoczonych, w których za dostawy paliwa odpowiadają firmy korzystające z ropy naftowej z Kanady i Meksyku.

Paliwa w USA nie tylko z amerykańskiej ropy

Jak donosi e-petrol, USA każdego dnia importują ok. 4 mln. baryłek ropy kanadyjskiej oraz 450 tys. baryłek surowca meksykańskiego. Aż 70 proc. ropy z Kanady przetwarzają rafinerie na Środkowym Zachodzie, które przystosowały swoje instalacje do surowca kanadyjskiego. W przypadku ropy importowanej z południa za przerób odpowiadają rafinerie na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej.

Nowe taryfy celne w USA wpłynęły także na wycenę ropy naftowej na światowych rynkach. Choć ta jest mocno uzależniona od napięć geopolitycznych to jednak obecnie obserwowany jest trend spadkowy (Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje sporą nadwyżkę ropy na świecie). A to oznacza spore szanse na to, że kierowcy w Polsce odczują ulgę, a ceny paliw nieco spadną.