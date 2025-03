Szokujące nagranie z polskiej drogi. Sołtys rzucił się na kierowcę i wybił mu ząb

W województwie pomorskim w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego bandyckim zachowaniem "popisał" się znany w regionie samorządowiec. Jacek Zieliński, który jest sołtysem Kątów Rybackich, napadł na innego kierowcę, co zostało uwiecznione na nagraniu przez żonę pobitej osoby. Film trafił do internetu, a agresor został łatwo rozpoznany.

REKLAMA

Zobacz wideo

Sołtys Kątów Rybackich pobił kierowcę

Przykre sceny z udziałem sołtysa rozegrały się w poniedziałek 3 marca rano. Jak wynika z relacji kobiety, która na Facebooku opisała bulwersującą sytuację, nerwowe zachowanie na drodze wywołała inna kobieta prowadząca audi Q7 z charakterystyczną tablicą rejestracyjną. Zmotoryzowana wyprzedzała kolumnę samochodów na zakręcie, łamiąc w ten sposób przepisy ruchu drogowego. Kierowca pojazdu marki Opel jadący z naprzeciwka gestami wyraził swoje niezadowolenie z takiego zachowania. Wtedy kobieta prowadząca audi natychmiast zawróciła pojazd, dogoniła kierującego i zajechała mu drogę.

Nagranie uwiecznione przez żonę mężczyzny prowadzącego opla przedstawia, co wydarzyło się dalej. Z SUV-a wybiegł zdenerwowany pasażer, który natychmiast rzucił się na kierującego oplem i go pobił. Atak przerwała żona poszkodowanego nagrywająca całe zajście. Gdy sołtys odchodził od audi, na koniec w wulgarny sposób zwrócił się do kobiety, po czym wsiadł do pojazdu na miejsce pasażera i pojazd odjechał.

Sołtys zatrzymany za drogową agresję

Poszkodowane małżeństwo zgłosiło się do szpitala. Jak informuje gazeta "Fakt", u mężczyzny stwierdzono obicie okolic żeber i wybity ząb. Następnie napaść została zgłoszona na policji w Nowym Dworze Gdańskim. Wiadomo już, że 38-letni sołtys zaczął ponosić konsekwencje swojego bandyckiego zachowania. Policja potwierdziła, że jeszcze tego samego dnia sołtys został zatrzymany, po tym, jak sam zgłosił się na policję. Jacek Zieliński trafił do policyjnego aresztu. Trwa analiza dostarczonych nagrań i wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Odwołanie z funkcji sołtysa

Gmina Sztutowo potępiła zachowanie samorządowca i rozpoczęła procedurę odwołania go z pełnionego stanowiska. Stosowny wpis został opublikowany w mediach społecznościowych.