Google Android Auto jaki znacie, ma już następcę. Oto co się zmieni

Im częściej tym lepiej? To zależy. Google zadziwiająco szybko udostępnia najświeższą odmianę popularnego oprogramowania Android Auto (dopiero co pojawiła się 13.8 dla wszystkich użytkowników odpowiednich telefonów z Android). To rozwiązanie do wygodnego i bezpiecznego połączenia smartfona z samochodem doczekało się kolejnych zmian. I kolejna nowość przed wyczekiwaną konferencją Google I/O na której poznamy dalsze plany związane z przyszłością Android Auto.

Wbrew pozorom nowy Android Auto 13.9 nie przynosi rewolucyjnych usprawnień. Amerykański serwis 9to5google przyjrzał się bliżej pierwszej udostępnionej wersji programu. Okazało się, że programiści zajęli się m.in. uporządkowaniem komunikatów wyświetlanych w menu programu. Dotyczy to m.in. informacji o pełnej gotowości do działania po zaparkowaniu samochodu (komunikat o konieczności zaciągnięcia hamulca ręcznego). Pojawi się także pomoc przy nawiązaniu połączenia z samochodem i rozwiązania problemu z wyborem niewłaściwego portu USB czy tzw. trybu debugowania (to jedna z przyczyn, dla których Android Auto nie uruchamia się po podłączeniu do radia samochodowego). Łatwiej będzie także zyskać szybki dostęp do prognozy pogody dla aktualnej lokalizacji samochodu.

Wersja Android Auto oznaczona 13.9 jest już powoli udostępniania. W pierwszej kolejności skorzystają z niej uczestnicy programów testowych, by możliwie jak najwcześniej wykryć potencjalne usterki. Eksperci z 9to5google nie kryją nadziei na znaczące usprawnienie Android Auto w zakresie dość często zgłaszanych problemów z nawiązaniem i utrzymaniem stabilnego połączenia bezprzewodowego (to kłopot, z którym użytkownicy zmagają się już od wielu miesięcy).

Wiele wskazuje na to, że nowe Android Auto 13.9 szybko doczeka się następcy. Wielkimi krokami zbliża się konferencje Google I/O (odbędzie się w maju 2025 r.), na której poznamy plany firmy na kolejne miesiące. Wśród zapowiedzi także spora modernizacja Android Automotive, który jest fabrycznie instalowany w samochodach wielu marek (m.in. Audi, Porsche, Renault, Volvo i inne).