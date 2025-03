Opłaty za parkowanie coraz wyższe. Możesz ich uniknąć jeśli znajdziesz ten przycisk

Coraz więcej stref do płatnego parkowania pojawia się w polskich miastach

Wiele miast boryka się z problemem niewystarczającej liczby miejsc parkingowych. Wyznaczonych miejsc do parkowania jest mało, a niekiedy ulegają one jeszcze ograniczeniu. Do tego dochodzą podwyższone opłaty, na które narzeka coraz większa liczba kierowców. Choć niewiele da się z tym zrobić, pojawiają się pomysły na to, aby wprowadzić jakieś innowacyjne rozwiązania, które miałyby być odpowiedzią na rosnący problem, ale jednocześnie pokażą sens tworzenia płatnych stref do parkowania.

Ten przycisk na parkometrze umożliwia parkowanie za darmo

Sprytni kierowcy zauważają, że można uniknąć opłat za parkowanie, jeśli na parkometrze odnajdzie się pewien przycisk, nazwany "bułką". Po jego naciśnięciu otrzymamy bilet, który pozwoli nam za pozostanie na miejscu parkingowym za darmo przez 15/20 min. Być może to niewiele, ale rozwiązanie okazuje się całkiem rozsądne i słuszne, zwłaszcza dla właścicieli sklepów i kierowców chcących zrobić szybkie zakupy. Dzięki temu nie ponoszą opłat za parkowanie, a dodatkowo następuje rotacja miejsc parkingowych, umożliwiająca zaparkowanie większej liczbie kierowców.

znak drogowy 'parking' Fot. Sylwia Penc/ Agencja Wyborcza.pl

Niestety ta funkcja nie jest aż tak popularna w Polsce, jak u naszych zachodnich sąsiadów. Najczęściej z takiego systemu korzystały polskie mniejsze miejscowości, przy strefach parkowania, które wyznaczało miasto. Często wówczas bezpłatne parkowanie mogło trwać nawet do godziny, zwłaszcza jeśli taka strefa była lub nadal jest stworzona przy urzędach, biurowcach itp. Wszystko po to, aby kierowca mógł swobodnie załatwić wszystkie niezbędne sprawy.

Czy można dostać mandat za brak ważnego biletu w strefie płatnego parkowania?

Wielu zastanawia się nad tą kwestią. W świetle prawa, parkując bez opłaty nie łamiemy prawa o ruchu drogowym, ale regulamin konkretnej strefy. Nie otrzymamy mandatu od policji lub straży miejskiej, ale zostanie nam naliczona opłata dodatkowa. Jej wysokość zwykle oscylowała w granicach 50 zł, teraz coraz częściej można spotkać się z opłatą wynoszącą 250 zł. "Ze strony ZDM w Warszawie możemy dowiedzieć się, że kara wynosi tam aż 300 zł, ale jeśli opłacimy ją w ciągu 7 dni od otrzymania, to zostanie pomniejszona do 200 zł".