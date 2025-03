Każdy kierowca zna ten dreszczyk emocji, gdy po raz pierwszy odbierał z urzędu dokument prawa jazdy. Egzamin był trudny, szkolenie trwało, lecz w końcu udało się osiągnąć sukces, który wreszcie mógł na zawsze odmienić sposób poruszania się między miejscowościami. Nic więc dziwnego, że z ekscytacją oglądaliśmy dokument, dokładnie wczytując się w oznaczenia, które nie zawsze okazywały się nam oczywiste. Okazuje się, że niektórym wydaje się, iż numer blankietu i numer prawa jazdy jest tym samym. Prawda okazuje się jednak zgoła inna.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Czy numer druku prawa jazdy to to samo, co numer blankietu? Tak, ale zwróć też uwagę na numer prawa jazdy

To numer prawa jazdy określa nasze uprawnienia, a znajdziemy go na awersie blankietu obok zdjęcia. Chodzi dokładnie o punkt 5., między peselem i podpisem. Składa się z cyfr, liter i znaków, które są unikalne i indywidualne dla każdego kierowcy. Nie ma możliwości, by się powtórzył, zupełnie jak pesel. Warto wiedzieć, że po wymianie każdy nowy będzie miał inny ciąg cyfr.

Numer blankietu, nazywany również drukiem prawa jazdy znajduje się na rewersie pod kodem cyfrowym. Dzięki niemu organy państwowe mogą śledzić serię dokumentu. Czym się różni od numeru prawa jazdy? Pierwszy zawiera informacje o samym dokumencie, a drugi o kierowcy. Znajomość numeru druku prawa jazdy może ci się przydać, gdy zgubisz dokument i będziesz chciał wyrobić nowy. Ma znaczenie administracyjne.

Co trzeba zrobić, jak się zgubi prawo jazdy? Nie tak straszne, jak to malują

W przypadku zgubienia prawa jazdy, o ile oczywiście masz za sobą egzamin i uprawnienia, nic nie powinno ci grozić, jednak należy wyrobić duplikat. Jego koszt to 100,50 zł, trzeba też oczywiście wypełnić odpowiednie dokumenty i dołączyć zdjęcie oraz dowód wpłaty pieniędzy.

Kontrola drogowa (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Jeśli policja zatrzyma cię do kontroli i nie masz przy sobie prawa jazdy, wszystko powinno być w porządku. Funkcjonariusze mają bowiem dostęp do bazy CEPIK, gdzie mogą sprawdzić, czy masz uprawnienia. Warto wiedzieć, że od 5 grudnia 2020 roku kierowca nie musi wozić ze sobą prawa jazdy i dowodu na posiadanie polisy OC. Jeśli się jednak tym stresujesz, warto założyć aplikację mObywatel, gdzie szybko wyświetlą ci się dane dotyczące prawa jazdy, co możesz okazać policjantowi. Pomoże również dowód osobisty. Oczywiście należy pamiętać, że jeśli poruszamy się samochodem za granicą, dokument w formie fizycznej jest wymagany.