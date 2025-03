Mieszają te płyny i myślą, że to nic. Prawda może wyjść na jaw nawet po kilku latach

Niektórzy zastanawiają się, czy mogą jechać dalej, jeśli włączy się kontrolka informująca o za niskim poziomie płynu chłodniczego. Istotne, by uzupełnić go jak najszybciej i nie zapominać, by regularnie sprawdzać jego ilość i stan. Dzięki temu nie doprowadzimy do takich sytuacji. Wystarczy zerknąć na miarkę na obudowie zbiorniczka. Co jeśli nie mamy zapasu, a do sklepu czy na stację benzynową jest daleko?

Czy kolor płynu chłodniczego ma znaczenie? Nie każdy to wie

Wiele osób podczas zakupu płynu chłodniczego zwraca uwagę na jego kolor, zazwyczaj stawiając na jeden. Nie wiedzą bowiem, że nie powinni się tym zbytnio kierować. Wszystko dlatego, że kolory tak naprawdę nie mają większego znaczenia i wynikają po prostu z wykorzystania poszczególnych barwników. Pomaga to w zlokalizowaniu ewentualnego źródła wycieku oraz ułatwia odczyt zbiorniczka wyrównawczego. To, co najbardziej się liczy, to dobór takiego, który zwyczajnie będzie spełniał swoje zadanie i nie zamarznie przy mrozach oraz nie zacznie się gotować podczas upałów. Sprawdź, jaki rodzaj płynu zaleca producent twojego samochodu i na tej podstawie dobierz odpowiedni.

Czy można mieszać kolory płynu chłodniczego? Sprawdź te rodzaje

Na rynku wyróżnia się trzy rodzaje płynu chłodniczego:

IAT (ze związkami nieorganicznymi: azotanami i krzemianami); OAT (ze związkami organicznymi); HOAT (ze związkami organicznymi i nieorganicznymi).

Choć nie ma żadnych przeciwwskazań w mieszaniu kolorów i nie trzeba stawiać tylko na jednego producenta (o ile produkt zawiera te same składniki), ogromne znaczenie ma to, by nie mieszać dwóch rodzajów ze sobą. Różnicy nie zauważysz od razu, jednak takie działanie może przynieść niepożądane skutki, degradując powoli kolejne elementy układu.