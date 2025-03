Nie ruszam się do samochodu bez folii aluminiowej. Już nie muszę się aż tak stresować

Współczesna technologia niestety daje złodziejom szybkie i łatwe możliwości do pozbawienia nas samochodów. Chodzi między innymi o kradzież "na walizkę", polegającą na wykorzystaniu urządzenia, które przypomina spore pudełko, do przechwycenia sygnału kluczyka, "skopiowania" go i odebranie pojazdu, gdy właściciel się tego nie spodziewa. Jak można się przed tym chronić? Do tej metody niektórzy podchodzą sceptycznie, jednak jest warta wypróbowania.

Czy folia aluminiowa chroni kluczyk? Ta metoda jest szybka i pomocna

Niektórzy kierowcy wciąż jeszcze nie zdają sobie sprawy, że owinięcie kluczyka folią aluminiową pomaga zapobiec przechwyceniu jego sygnału i utrudnia złodziejom kradzież samochodu. To tzw. klatka Faradaya. Jeśli więc w twojej okolicy regularnie dochodzi do kradzieży, to właśnie ta metoda może ci pomóc. Co więcej, warto owijać kluczyk folią za każdym razem, gdy się go nie używa i trzymać jej zapas np. w schowku samochodu. Podobnie ochronnie zadziała przykrywanie kluczyków w domu grubym garnkiem.

Jaki jest najlepszy sposób zapobiegania kradzieży samochodu? Stosuj się do prostych wskazówek

Nie istnieje idealny sposób na ochronę przed kradzieżą samochodu, jednak dla jego bezpieczeństwa warto na co dzień stosować się do kilku prostych metod, które są pomocne, a nie każdy kierowca o nich pamięta. O co dokładnie chodzi?

Warto zamontować w samochodzie lokalizator GPS w niewidocznym miejscu, dzięki czemu będziesz mógł śledzić pojazd w czasie rzeczywistym. Zawsze zamykaj drzwi i okna, nawet jeśli wychodzisz z samochodu tylko na chwilę. Wartościowe rzeczy nie powinny leżeć na widoku, bo tylko zachęcają złodzieja do wybicia szyby i kradzieży. Jeśli to możliwe, staraj się parkować tylko w bezpiecznych miejscach.

Czy słyszałeś/łaś już o triku z folią aluminiową i kluczykiem? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.