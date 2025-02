Powstanie najdroższa linia tramwajowa w historii. Tory muszą ominąć ważną infrastrukturę

Kiedy powstawało osiedle na warszawskiej Białołęce, jego pierwsi mieszkańcy czuli się jak na wygnaniu. Od tej pory ta stołeczna dzielnica zmieniła się nie do poznania, ale wciąż jej brakuje dobrego połączenia transportem publicznym z innymi rejonami Warszawy. Sytuację mogłaby zmienić planowana od lat trasa tramwajowa. W latach 2012-2021 oddano tylko jedną linię przez most Północny na Tarchomin. Dlaczego skomunikowanie północnej dzielnicy z resztą Warszawy idzie jak po grudzie? Podobno wreszcie jest szansa, że coś się zmieni w tej sprawie. Pisze o tym stołeczna Wyborcza.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Podziemny tramwaj do Warszawy Zachodniej

Białołęka rośnie i pięknieje, ale wciąż nie ma dobrego transportu publicznego

Na Białołęce mieszka już około 200 tys. osób i teraz to naprawdę fajna dzielnica, poza jednym wyjątkiem: trudno się z niej wydostać komunikacją miejską. Za jakiś czas to się może zmienić, bo wreszcie zostaną stworzone plany poprowadzenia torów w stronę centrum. Powstała nadzwyczajna komisja ds. rozwoju komunikacji szynowej, która w marcu lub kwietniu 2025 r. rozpisze przetarg na kilka wariantów trasy do wyboru. Wstępne projekty powinny być gotowe w połowie bieżącego roku. Na przeszkodzie stoi jednak poważny problem: koszty. Z kalkulacji wynika, że to będzie najdroższa linia tramwajowa w przeliczeniu na kilometr torów w Warszawie, a więc najprawdopodobniej również w całej Polsce. Dlaczego?

Największy kłopot stanowi fragment trasy, która musi przebiegać w okolicy Elektrociepłowni Żerań przed mostem Grota-Roweckiego, patrząc z północy w stronę centrum Warszawy. Trzeba tam ominąć całą infrastrukturę, która otacza zakład przemysłowy oraz wziąć pod uwagę elementy, które dopiero powstaną. Chodzi m.in. o rurę do odzyskiwania ciepła z oczyszczalni ścieków Czajka, która zgodnie z planem ma przecinać trasę przyszłych torów. Oprócz tego dodatkowo trzeba będzie przebudować wyremontowany przed dekadą węzeł trasy S8 przy moście i pętlę autobusową Żerań FSO. Urzędnicy nie zdradzają budżetu, jaki jest konieczny do realizacji takiej inwestycji, ale Wyborcza.pl pisze, że w trakcie kalkulacji pojawiają się horrendalne kwoty. To będzie najdroższa linia tramwajowa w historii.

Linia tramwajowa na południe rozwiązałaby problem. Sprawę komplikują wysokie koszty budowy

Żeby realizacja planowanej trasy była możliwa, musi wydarzyć się przede wszystkim jedna rzecz. Plany budowy torów wzdłuż ul. Modlińskiej muszą zostać wpisane do załącznika inwestycyjnego wieloletniej umowy miasta z Zarządem Transportu Miejskiego. Aktualna wygaśnie w 2027 roku, a na 2026 r. są planowane negocjacje dotyczące kształtu kolejnej. Jeśli budowie linii tramwajowej nie zostanie nadany wysoki priorytet, linia tramwajowa nie będzie zbudowana szybko. Wtedy istniejąca sieć komunikacji miejskiej nie poradzi sobie z rosnącą liczbą pasażerów. Stworzenie przez radę dzielnicy władz samorządowych Białołęki nadzwyczajnej komisji zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu w tej sprawie, ale nic nie jest przesądzone. Poza tym trzeba brać pod uwagę, że budowa takiej linii trwa kilka lat. Im później zostanie zaplanowana i rozpoczęta, tym dłużej mieszkańcy Białołęki będą skazani na wykluczenie transportowe, a w najlepszym wypadku na tłok i niewygodę w środkach komunikacji publicznej, które już teraz pękają w szwach.