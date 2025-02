Pozdrawiał fotoradary środkowym palcem, bo myślał, że jest bezkarny. Będzie deportowany

Poznańscy policjanci od grudnia 2024 roku zajmowali się sprawą kierowcy samochodu marki BMW, który na terenie Polski w ciągu ubiegłego roku dokonał wielokrotnych przekroczeń prędkości. Zmotoryzowany w sposób rażący naruszał przepisy ruchu drogowego i swoim zachowaniem powodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Fotoradary w różnych częściach kraju zarejestrowały aż dziesięć przypadków przekroczeń prędkości przez tego samego kierującego. W większości sytuacji chodzi o jazdę z prędkością wyższą o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Kierowca środkowym palcem pozdrawiał fotoradary

Młody człowiek prowadzący BMW oprócz lekceważącego podejścia do obowiązujących przepisów, na widok fotoradaru każdorazowo wykonywał gest powszechnie znany jako obraźliwy. Kierowca perfidnie pokazywał środkowy palec w momencie robienia zdjęcia przez urządzenie mierzące prędkość.

Kierowca BMW pokazywał środkowy palec w momencie robienia zdjęcia przez fotoradar. Zrobił tak 10 razy. Fot. Policja

Piratem drogowym 19-letni obcokrajowiec

Ustaleniem tożsamości mężczyzny zajęli się funkcjonariusze z komisariatu na poznańskim Grunwaldzie. Policjanci zdołali odnaleźć sprawcę popełnionych wykroczeń, którym okazał się 19-letni obywatel Ukrainy. Zatrzymania dokonano w miejscu zamieszkania w Polsce. Obcokrajowiec trafił na komisariat, gdzie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyszło również na jaw, że mężczyzna już wcześniej wszedł w konflikt z polskim prawem. Na koncie miał dwa mandaty związane z przekroczeniem prędkości oraz kradzież sklepową.

Ukrainiec otrzymał nakaz opuszczenia Polski

Wniosek o ukaranie 19-latka trafił do sądu. Grozi mu do 30 tysięcy złotych kary grzywny. Ukrainiec stracił także prawo jazdy. Z komunikatu prasowego poznańskiej policji dowiadujemy się również, że funkcjonariusze wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej mężczyznę, do powrotu do kraju ojczystego. Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego zapadła decyzja o deportacji cudzoziemca pod rygorem natychmiastowego wykonania. Obywatel Ukrainy otrzymał dodatkowo 8-letni zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen. Do czasu wykonania decyzji o deportacji 19-latka osadzono w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.