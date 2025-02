Nowa moda w Wuhan. Młodzież wsiada do samochodów, w których nie ma kierowców

Chińskie miasto Wuhan nie kojarzy się najlepiej w Europie. To z niego na cały świat rozprzestrzenił się koronawirus. Uprzedzenie jest jednak nie do końca właściwe. Szczególnie że mówimy o jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych w Azji. Blisko 14-milionowe miasto ma rozwinięty przemysł wysokich technologii. Dlatego to właśnie w nim startuje wiele nowości.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie na przejeździe kolejowym w Przylepie. 3000 zł mandatu

Autonomicznych taksówek w Wuhan jest 400. Będzie 1000 aut

Jeszcze w 2022 r. w Wuhan narodził się projekt, który miał za zadanie wprowadzić do eksploatacji na ulicach miasta zrobotyzowane taksówki. Pojazd nie potrzebuje kierowcy do realizowania połączeń. Oczywiście mówienie o taksówce stanowi skrót myślowy. Bo na ulicach miasta de facto w 2024 r. pojawiło się ponad 400 takich pojazdów. A z czasem flota powinna się poszerzyć nawet do 1000 aut. To duża ilość? I tak, i nie. Szczególnie że w Wuhan zarejestrowane są aż 64 tys. taksówek i pojazdów służących do zawodowego podwożenia osób. Robotyczne taksówki stanowią zatem na razie jedynie koloryt na całościowej mapie tego typu usług.

Jak działa autonomiczna taksówka w Wuhan?

Zasada działania taksówki bez kierowcy jest prosta. Pasażer wzywa transport za pomocą aplikacji. To w niej określa miejsce startu przejazdu i jego zakończenia. Auto podjeżdża na wskazany adres, pasażer zajmuje miejsce na tylnej kanapie i jedzie w kierunku punktu docelowego. Do odryglowania zamków konieczne jest wbicie czterocyfrowego kodu na panelu przy drzwiach. Dzięki temu pojazd ma pewność, że zabiera właściwego pasażera. Przed rozpoczęciem jazdy komunikat głosowy przypomina np. o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa.

Co ważne, aby pasażerowie nie przeszkadzali taksówce w dotarciu do celu i nie podejmowali próby przejęcia kontroli nad kierownicą, kabina kierowcy jest oddzielona od pasażerskiej za pomocą ściany wykonanej z pleksi.

Wuhan stało się poligonem testowym. Pasażerowie mają tanie przejazdy

Zrobotyzowana taksówka zdobywa właśnie doświadczenia w ruchu drogowym chińskiego miasta Wuhan. Te będą niezwykle cenne dla dalszego powodzenia projektu. Testy w praktyce pozwolą nie tylko zweryfikować na ile ta technologia sprawdza się dziś. Pozwolą również ją doskonalić. Pomyślne wyniki testów sprawią, że operator chciałby rozszerzyć swoje usługi w sumie na 100 miast. To miałoby się stać możliwe mniej więcej do 2030 r.

Dla pasażerów testy autonomicznych taksówek przynoszą jeszcze jedną korzyść. Pozwalają na naprawdę tanie podróżowanie. Podstawowa taryfa zaczyna się od 4 juanów, a więc nieco ponad 2 zł. W przypadku klasycznej taksówki z kierowcą stawki startują od 18 juanów, czyli niespełna 10 zł. To kwota 5-krotnie wyższa. Przy tak ukształtowanym cenniku zrobotyzowane przejazdy mogą się stać rewolucją. Szczególnie że chętnych na nie raczej nie zabraknie.