Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG od 3 marca

Analiza rynkowa ostatnich dni przeprowadzona w przez analityków e-petrol.pl wykazuje spadek cen paliw. Obecnie średnie ceny Pb95 wynoszą 6,11 zł za litr, a ON 6,27 zł/l. Litr LPG kosztuje średnio 3,19 zł. Najmniej zmotoryzowani płacą za tradycyjne paliwa w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie "dziewięćdziesiątka piątka" kosztuje średnio 6,02 zł/l, a olej napędowy 6,19 zł/l. Autogaz z ceną 3,13 zł/l jest najtańszy w województwie łódzkim. Z najdroższym paliwem na stacjach spotykają się kierowcy tankujący w woj. mazowieckim, gdzie za litr Pb95 trzeba zapłacić 6,32 zł, ON kosztuje 6,44 zł/l, a LPG 3,30 zł/l. Co czeka zmotoryzowanych w przyszłym tygodniu?

Nowe, niższe ceny paliw od poniedziałku 3 marca

Ceny paliw ponownie zanotują korektę. W pierwszym tygodniu marca użytkownicy pojazdów silnikowych będą obserwować delikatne spadki na pylonach. Na okres między 3 i 9 marca branżowi eksperci e-petrol prognozują zmiany cen popularnej benzyny E10 (Pb95), które będą kształtować się w przedziale 5,98-6,10 zł/l. Benzyna 98-oktanowa (Pb98) powinna najczęściej kosztować 6,77-6,89 zł za litr. Olej napędowy na większości stacji paliw to szacowany przedział cenowy 6,18-6,29 zł/l. LPG już po weekendzie może kosztować od 3,15 do 3,23 zł za litr.

Prognozowane średnie ceny paliw od 3 do 9 marca 2025 r. (dane biura e-petrol):