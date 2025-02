Metoda "na walizkę" to popularny złodziejski trik. Polega na używaniu urządzenia, które przypomina walizkę, jednak w środku kryje się sprzęt, który w kilka sekund umożliwia kradzież pojazdu. Kiedy właściciel samochodu jest w pobliżu, urządzenie przechwytuje sygnał wysyłany przez kluczyk. Dzięki temu drzwi się otwierają, a auto zostaje przejęte przez przestępców.

Nadchodzi rewolucja? Złodzieje samochodowi będą mieć problemy

Wielka Brytania zamierza wprowadzić ustawę Crime and Policing Bill 2025, której celem jest ograniczenie przestępczości. Znalazły się w niej zapisy o zakazie sprzętu, dzięki któremu można przejąć samochód z dostępem bezkluczykowym.

Jak podaje portal BBC, do tej pory policja mogła wszcząć postępowanie tylko wtedy, gdy można było udowodnić, że urządzenie posłużyło do kradzieży pojazdu. Niedługo jednak ma się to zmienić. Ustawa nie tylko zakazuje sprzedaży tego typu sprzętu, lecz także samo jego posiadanie będzie karane grzywną, a nawet karą 5 lat pozbawienia wolności.

Złodzieje na celowniku brytyjskiego rządu. "Urządzenia nie mają żadnego uzasadnionego celu"

Projekt ustawy już niedługo będzie procedowany. Władze przekonują, że planowane zmiany dadzą policji więcej możliwości karania przestępców, a liczba kradzieży spadnie. - Te urządzenia nie mają żadnego uzasadnionego celu, poza pomaganiem w działalności przestępczej, a ograniczenie ich dostępności pomoże policji i przemysłowi w zapobieganiu kradzieżom pojazdów, które są szkodliwe zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw - powiedziała Jenny Simms, zastępczyni komendanta głównego policji. Co sądzisz o pomyśle władz Wielkiej Brytanii? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.