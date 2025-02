W przypadku dbania o samochód sytuacja prezentuje się podobnie jak w przypadku dbania o własne zdrowie. Ważna jest profilaktyka. Właśnie dzięki niej możemy efektywnie zapobiegać nieprzyjemnym sytuacjom związanym z eksploatacją samochodu. W końcu scenariusz, w którym w mroźny poranek spieszymy się do pracy, a nagle okazuje się, że drzwi nie chcą się otworzyć nie jest nikomu na rękę.

Jak otworzyć przymarznięte drzwi? Zastosuj prewencyjne środki

Zamarznięte drzwi to częsty problem zimą. Woda wokół uszczelek i zamka uniemożliwia otwarcie auta. Siłowe próby nie są dobrym pomysłem, choć stres i pośpiech mogą kusić. Delikatne uszczelki łatwo uszkodzić, co może tylko nasilić problem. Ich wymiana, w zależności od modelu auta, może kosztować nawet kilkaset złotych za sztukę. Kolejnym fatalnym rozwiązaniem będzie użycie gorącej wody. To prosta droga do pęknięcia szyb.

Aby możliwie jak najbardziej zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości, warto regularnie smarować uszczelki wazeliną techniczną lub specjalnym preparatem. To koszt ok. 10 zł. Najlepiej zrobić to zaraz po wizycie na myjni. Pomocne będzie również obniżanie wilgotności w aucie. Zaopatrz się więc w pochłaniacz np. otwarty pojemnik wypełniony solą. Jeśli nie mamy garażu, lepszym wyborem będzie parkowanie w miejscu, które rano będzie nasłonecznione.

Co zrobić, gdy drzwi w samochodzie zamarzły? Prosty trik, aby dostać się do środka

W pierwszej kolejności upewnij się, że wszystkie drzwi są zablokowane. Być może uda się wejść od strony pasażera. Jeśli problemem jest zamarznięty zamek, najlepiej użyć odmrażacza. Nie trzymaj go w samochodzie, bo nie będzie dostępny, gdy go potrzebujesz. Unikaj takich praktyk jak podgrzewanie kluczyka zapalniczką. Możesz w ten sposób uszkodzić immobiliser.

Gdy kluczyk działa, ale drzwi się nie otwierają, prawdopodobnie przymarzły uszczelki. Zamiast szarpać, delikatnie i rytmicznie naciskaj na krawędź drzwi. Choć zajmie to więcej czasu, lód stopniowo się rozluźni, a Ty otworzysz auto bez ryzyka jakichkolwiek uszkodzeń. Po wszystkim oczyść, osusz i zabezpiecz uszczelki.

Jak radzisz sobie z przymarzniętymi drzwiami w samochodzie? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.