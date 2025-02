Tesla przegrała proces w norweskim sądzie. Firma wypłaci sowite odszkodowania swoim klientom

Model S to pierwszy masowo produkowany elektryk przez Teslę. Auto jest obecne na rynku od 13 lat. Teraz to właśnie najstarszego modelu w gamie amerykańskiej marki dotyczą kontrowersje. W Norwegii kierowcy poczuli się bowiem oszukani postępowaniem firmy. O sprawie donosi właśnie TVP Info.

REKLAMA

Zobacz wideo 20-latek driftował pod sklepem. Zabawa zakończyła się mandatem w wysokości 5000 złotych i 10 punktami karnymi

Po aktualizacji Tesla ładuje się dłużej. Kierowcy nie chcieli takiej zmiany

Tesla w 2019 r. zaleciła właścicielom Modeli S aktualizację oprogramowania. To miało być rutynowe ulepszenie. Takie rutynowe jednak nie było. Po jego wgraniu czas ładowania pojazdów zwiększył się aż o 30 proc. To nie spodobało się kierowcom. Ci najpierw poprosili producenta o odinstalowanie aktualizacji. Chcieli powrócić do poprzedniej wersji oprogramowania. To według przedstawicieli marki nie było jednak możliwe.

Właściciele Tesli Model S przyszli zatem do salonów z nowych roszczeniem. Poprosili o wymianę akumulatorów na takie, które będą się ładować z odpowiednią szybkością. Szybkością, która mogła zadecydować np. o wyborze tego konkretnego pojazdu. Tesla odrzuciła jednak i to roszczenie.

Sprawa trafiła do sądu. Tesla ostatecznie przegrała

Kolejnym etapem sporu były mediacje. Te również nie przyniosły żadnych skutków. Dlatego 118 właścicieli Modeli S postanowiło złożyć pozew zbiorowy do sądu. Oczekiwało w nim przyznania 50 tys. koron (a więc jakieś 18 tys. zł) odszkodowania. Poczuli się oszukani przez markę. W pierwszej instancji sprawa zakończyła się przegraną właścicieli aut. Ci odwołali się jednak. Apelacja przyniosła skutek. Tesla ostatecznie przegrała. Sąd uznał bowiem, że zmiana warunków ładowania bez informowania o tym właściciela pojazdów, oznacza naruszenie jego praw jako konsumenta.

Koniec sprawy, pomyślicie? Nie do końca. Tesla złożyła bowiem kasację. Ta została właśnie odrzucona. To oznacza, że wyrok jest prawomocny. Amerykańska marka musi wypłacić swoim norweskim klientom 50 tys. koron odszkodowania. Taką kwotę dostanie każdy ze skarżących Teslę kierowców.