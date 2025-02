RPO protestuje przeciwko parkomatom stolicy. Duża grupa kierowców może być wykluczona

Chcesz zapłacić za postój w warszawskiej strefie płatnego parkowania? W teorii to nie powinien być żaden problem. A w praktyce? Okazuje się, że z nowych urządzeń instalowanych na terenie miasta nie skorzysta każdy kierowca. Jeśli nie możesz przeprowadzić bezgotówkowej płatności to masz spory problem.

Gótówka? Nie. Dziękujemy

Sprawą nowych warszawskich parkomatów (instalowane na Mokotowie, który włączono do strefy w lutym 2024 r.). zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). To reakcja na napływające skargi mieszkańców Warszawy. Narzekali na brak możliwości płacenia gotówką za postój samochodu. Nowe urządzenia nie zawierają już osprzętu przystosowanego do banknotów czy monet. Jedyna dostępna forma płatności to wersja bezgotówkowa (tradycyjną kartą, zegarkiem czy telefonem zależnie od usługi) co wedle skarżących i RPO prowadzi do wykluczenia społecznego części zmotoryzowanych.

Wszyscy użytkownicy strefy mają równą pozycję. Mają prawo do zaparkowania pojazdu na drogach publicznych w strefie pod warunkiem uiszczenia opłaty. Skoro zgodnie z ustawą o drogach publicznych za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania należy wnieść opłatę, to trzeba stworzyć taki system ich wnoszenia, żeby każdy użytkownik strefy miał faktyczną możliwość jej uiszczenia. I choć większość społeczeństwa ma obecnie dostęp do nowoczesnych form płatności, to jednak jest grupa osób, która nie dysponuje takimi instrumentami płatniczymi np. z uwagi na to, że nie potrafi się nimi posługiwać (osoby starsze) – Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO przypomina o ustawie o NBP. Wedle przepisów znaki pieniężne emitowane przez bank są prawnymi środkami płatniczymi w Polsce. Brak możliwości używania ich w najnowszych parkomatach jest zatem traktowany jako przykład nierównego traktowania części kierowców. Stąd pismo z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO do dyrekcji ZDM w Warszawie o zbadanie sprawy nowoczesnych parkomatów w stolicy. Będziemy śledzić dalszy bieg sprawy.