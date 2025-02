Zmotoryzowani z Poznania apelują: parkujcie w ten sposób, a wszystkim będzie łatwiej żyć

Na naszych parkingach w wielu kwestiach panuje samowolka. Niektórzy kierowcy czystego egoizmu i wiążącego się z nim lenistwa, pozostawiają swoje pojazdy krzywo, zbyt blisko linii itd. Doprowadza to do licznych spięć między zmotoryzowanymi, a niejednokrotnie kończy się uszkodzeniami karoserii, zarysowaniami i wgniotkami. Jest jednak pewna metoda parkowania, która ułatwiłaby i umiliła korzystanie z miejsc postojowych. Na czym polega?

REKLAMA

Zobacz wideo

Gdyby wszyscy tak parkowali, życie byłoby piękniejsze. Ta metoda może wiele zmienić

Na facebookowym profilu "Poznański Apel Zmotoryzowanych" pojawił się ciekawy post ze wskazówką dla wszystkich kierowców. "Przy wyznaczonych wąskich miejscach parkowania prostopadłego parkujmy naprzemiennie - raz tyłem, a raz przodem "przytulając się" do prawych boków pojazdów. Dzięki temu kierowcy będą mogli swobodniej wysiąść. Gdy wieziesz pasażerów, poproś ich o wysiadanie przed zaparkowaniem" - doradzają twórcy profilu. Trudno się z nią nie zgodzić.

Jak wiadomo, na wielu parkingach, zwłaszcza tych starszych, miejsca postojowe są dość wąskie, przez co parkowanie nowoczesnym, a co za ty idzie dość pokaźnych rozmiarów samochodem, jest często karkołomne. Nierzadko pojazdy stoją lusterko w lusterko, przez co trudno jakkolwiek przecisnąć się między nimi i usiąść za kierownicą nie ryzykując przy tym uszkodzenia stojącego obok auta. Zaproponowana przez "Poznański Apel Zmotoryzowanych" metoda bardzo ułatwiłaby nam funkcjonowanie i zbawiła od różnorakich problemów. Trudno jednak oczekiwać, by z dnia na dzień wszyscy zmienili swoje nawyki. Miejmy jednak nadzieję, że wielu kierowców weźmie ją sobie do serca i zastosuje w praktyce.

Kary za złe parkowanie

Szczegóły dotyczące zasad parkowania zawarte są w rozdziale 5 "Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach" ustawy Prawo o ruchu drogowym. Za niedostosowanie się do nich grożą stosowne kary. Dla przykładu, za postój w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu służby mogą wystawić nam mandat w wysokości 100 zł. Co więcej, zdecydowanie surowiej karanym wykroczeniem jest m.in. niedostosowanie się do znaków P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", P-20 "koperta", lub też P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej". Za bezprawny postój w wymienionych miejscach grozi mandat w wysokości 1200 zł.