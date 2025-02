Autobusy elektryczne zimą równie dobre, jak diesle. Jakie miny mają przeciwnicy?

Autobusy elektryczne stały się popularnym widokiem w polskich miastach. Kupują je zarówno większe, jak i mniejsze miejscowości. Jak sprawdzają się w praktyce? Początkowo z tym akurat bywało różnie. Idealnie udowadnia to przykład Gdańska.

Zimą diesel i elektryk są tak samo dobre. GAiT nie ma wątpliwości

Pod koniec 2022 r. głośno było o dostawach MAN-ów do gdańskiego zakładu transportu miejskiego. 18 pojazdów kupionych za 62 mln zł początkowo pokonywało 200 zamiast obiecywanych przez producenta 400 km. Problem z "paliwożernością" dotarł w końcu do MAN-a. Firma przeprogramowała pojazdy. I to działanie okazało się akurat skuteczne. Dziś autobus elektryczny w bardzo niekorzystnych warunkach jest w stanie przejechać około 340 km. To przebieg wystarczający do codziennego operowania pojazdami na ulicach miasta.

Fakt ten w rozmowie z redakcją serwisu Trójmiasto.pl potwierdza Anna Dobrowolska, rzeczniczka Gdańskich Autobusów i Tramwajów. Jej zdaniem podczas tegorocznej zimy pojazdy zeroemisyjne się sprawdzają. "Wskaźnik zjazdów technicznych na 10 tys. km, związanych z zasilaniem pojazdów, wyniósł w ostatnim czasie 0,6." To oznacza mniej więcej tyle, że "autobusy elektryczne wykonują podobne przebiegi jak autobusy z silnikiem diesla".

Dbając o pełen obraz sytuacji, warto wspomnieć o tym, co internauci piszą w komentarzach. Jeden z nich wspomina np. o tym, że "elektryki zostały wysłane na łatwiejsze, krótkie, płaskie trasy, gdzie nie muszą często ruszać i hamować". Kolejny dodaje, że "radzą sobie tak, że ostatnio podczas 40-minutowego kursu, myślałam, że zamarznę".

Autobus elektryczny tu i teraz jest dobry. Co będzie z czasem?

Gdańsk eksploatuje przede wszystkim autobusy MAN Lion's City E. Pierwsze weszły do eksploatacji w 2022 r. Kolejne dołączyły do floty miejskiego operatora rok później. Na chwilę obecną Gdańskie Autobus i Tramwaje są zadowolone z zakupu. Jak będzie w przyszłości? Głównym wyzwaniem pewnie okaże się kwestia trwałości baterii trakcyjnych. Ta wybiła w zeszłym roku np. w Krakowie. Po 7 latach eksploatacji stolica Małopolski postanowiła zmienić akumulatory w 20 pojazdach marki Solaris. Cena nowych ogniw sięgnęła... 43 mln zł.

Może zatem zamiast autobusów elektrycznych lepszym pomysłem są wodorowe? Nie do końca. Po pierwsze dlatego, że obecność ogniwa nadal nie wyłącza obecności baterii. Akumulator nadal jest potrzebny. Po drugie autobusy na wodór są drogie w eksploatacji. MZK w Koninie wyliczyło, że o ile pokonanie 100 km elektrykiem kosztuje 102 zł netto, o tyle na przejechanie tego samego dystansu na wodorze trzeba wydać dziś 418 zł netto.