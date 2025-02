Wróciła wyjątkowa promocja na paliwa. Benzynę i diesla można kupić poniżej 5 zł/l

5 zł zapłacone za litr paliwa. To była piękna przeszłość. Choć nie tak daleka. Bo taką sumę, a czasami nawet sporo niższą, można było zobaczyć przy dystrybutorze jeszcze w końcówce pandemii. Pik cenowy na rynku zaczął się od wojny w Ukrainie. Dziś przeszłość jednak powraca na stacje. Niestety nie w całej Polsce, a w jednym punkcie. I to też na dwie godziny.

Benzyna o 1,12 zł tańsza. Olej napędowy z rabatem 1,28 zł na litrze

Motoryzacyjnymi szczęściarzami 27 lutego 2025 r. w godz. od 16:00 do 18:00 będą mieszkańcy Małkini Górnej. Mieszkańcy, którzy akurat postanowią zatankować auto na stacji zlokalizowanej na ul. Nurskiej 98A. Otrzymają oni możliwość zatankowania każdego litra benzyny 95 i bazowego oleju napędowego za kwotę wynoszącą dokładnie 4,99 zł. Warto może zatem dodać, że zdaniem serwisu e-Petrol dziś w Polsce średnia cena benzyny PB95 to 6,11 zł, a ropy 6,27 zł.

Czemu stacja w Małkini Górnej, a więc 5-tysięcznej miejscowości położonej w województwie mazowieckim, otrzymała taką akurat promocje? To prosto wyjaśnić. Punkt 27 lutego wchodzi bowiem do sieci Avia. To promocja, która ma zachęcić kierowców do odwiedzenia stacji. Ma sprawić, że nowy punkt mocniej zapisze się w świadomości lokalnych kierowców.

Jakie są warunki zakupu paliwa za 4,99 zł w Avii?

4,99 zł za litr benzyny i oleju napędowego to kwota rewolucyjna. Dawno nie było jej widać na pylonach przed stacjami. Warto jednak wiedzieć o tym, że za tę kwotę nie zatankuje każdy kierowca, który 27 lutego między godz. 16:00 a 18:00 pojawi się w nowym punkcie Avii. Do skorzystania z oferty konieczne jest spełnienie jeszcze jednego warunku. Warunkiem tym jest posiadanie aplikacji operatora o nazwie Avia GO. Posiadanie aplikacji i rejestracja w niej oznacza udział w programie lojalnościowym. Drugi z warunków dotyczy limitów. Każdy kierujący może w ofercie promocyjnej zatankować maksymalnie 50 litrów.

Avia to "stacja krzak"? Należy się bać jej paliwa?

Avia jest międzynarodowym brandem. Posiada dziś blisko 3 200 stacji w 15 krajach Europy. Marka pochodzi ze Szwajcarii. Powstała w 1934 r. W ciągu 91 lat historii mocno rozbudowała strukturę. W efekcie zajmuje obecnie siódme miejsce wśród największych operatorów stacji paliw w Europie. Do Polski Avię ściągnęła Grupę Unimot. W jej sieci z kolei znajduje się ponad 120 obiektów w całym kraju.