W Rosji sprzedają je jako Moskwicza i Kamaza. Teraz trafią do Polski. Znajdą się odważni?

Napisz JAC Motors. Przeczytaj Dżak Motors. A ściślej Anhui Jianghuai Automobile Group. Tak przedstawia się w Polsce duży chiński koncern samochodowy. To kolejny z grona najbardziej znaczących producentów samochodów z Chin. Od lat zajmuje bowiem pierwsze miejsce wśród eksporterów lekkich aut dostawczych. Nietrudno zgadnąć, że jednym z ważniejszych rynków jest Rosja.

REKLAMA

Zobacz wideo Chińskie samochody stały się konkurencyjne. O co chodzi? Zobaczcie na przykładzie BAIC Beijing 5

Szybko. Jeszcze przed wakacjami

Pierwsze samochody JAC Motor trafią na nasz rynek całkiem szybko. Grupa Bemo, która na polskim rynku występuje jako wyłączny importer i strategiczny partner zapowiada rozpoczęcie sprzedaży samochodów już w drugim kwartale 2025 r. Przed letnimi wakacjami będzie się zatem działo. Znamienne, że w pierwszym komunikacie nie wspomniano o oferowanych autach i ograniczono się do kilku zdjęć.

Czego oczekiwać? Przede wszystkim niedrogich modeli crossoverów i SUV. Wśród nich także te, które w Rosji składane są pod marką Moskwicz. W dawnych zakładach Renault w Moskwie trwa bowiem montaż kilku pojazdów JAC Motors. To kompaktowy crossover JAC JS4 (Moskwicz 3), średni sedan JAC JS5 (Moskwicz 5) czy duży SUV segmentu D JAC X8 Plus (Moskwicz 8). Jest jeszcze kompaktowy liftback znany jako JAC J7 Plus (Moskwicz 6). W przypadku niewielkich ciężarówek Rosjanie składają JAC z serii N i sprzedają jako Kamaz Compass.

Grupa Bemo zajmie się w naszym kraju nie tylko sprzedażą czy obsługą posprzedażną. Firma zbuduje także sieć dealerską i serwisową raz z zewnętrznymi partnerami. Ilu ich będzie oraz gdzie powstaną salony tego jeszcze nie zdradzono. Można jednak obstawiać na początek największe polskie aglomeracje.