Podatniku, tu jest jakby luksusowo! Urząd zażądał auta z lodówką i wyjątkowymi dodatkami

Niedawno głośno było o władzach Politechniki Bydgoskiej, które kupiły nowiutkiego Lexusa za prawie 690 tys. zł. Okazuje się, że podobne luksusowe upodobania mają również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jak podaje redakcja portalkujawski.pl, urząd w zeszłym roku wynajął na okres czterech lat luksusowego vana, za którego (wraz z wliczonymi kosztami serwisowaniem) zapłaci łącznie ponad 526 tysięcy złotych! To oznacza miesięczny koszt ponad 10 tysięcy złotych. Przetarg na wynajem został ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku, jednak tak się złożyło, że cała sprawa przeszła bez większego echa. Aż do teraz.

Luksus na cztery lata. Urząd marszałkowski oszalał?

Jak wynika z przetargu, którego zapisy przytacza wymieniony wcześniej portal, urząd zażyczył sobie prawdziwego specjału. Proponowany pojazd musiał spełnić liczne warunki. Jakikolwiek brak z automatu eliminował ofertę z postępowania. Chociaż oficjalnie nie podano modelu auta, to jego specyfikacja mówi więcej niż tysiąc słów. Minimalna moc 230 KM, aktywna wentylacja foteli, sportowe pedały, touchpad, lodówka przenośna, wbudowane Wi-Fi, drewniane listwy dekoracyjne, a do tego co najmniej 10-calowy wyświetlacz LCD z możliwością oglądania telewizji. Dodatkowo auto musiało być świeżutkie, najlepiej prosto z taśmy produkcyjnej — urzędnicy zażyczyli sobie, by było ono wyprodukowane w 2024 roku. Jak widać, urząd marszałkowski mierzył wysoko, prosto... w gwiazdy?

Mercedes Klasa V po liftingu Fot. Mercedes-Benz AG

Wnioskując po wymaganiach, można podejrzewać, że zależało im na konkretnym modelu. Do tego opisu najlepiej pasowałby Mercedes Klasy V w wersji Exclusive w wersjach napędowych 300d (dwulitrowy, turbodoładowany diesel OM654 o mocy 237 KM) lub 300 (2-litrowa benzynowa miękka hybryda oparta o jednostkę M254 o mocy 231 KM). Pojazd spełnia wszelkie wymagania - posiada tradycyjne mercedesowskie drewniane dekory czy też touchpad, umieszczony na desce rozdzielczej.

Warto podkreślić, że przetarg wygrała firma, której inne oferty najmu nie przekraczają 3 tys. złotych miesięcznie. Tymczasem miesięczny koszt wynajęcia zamówionego przez urząd wyjątkowego vana wynosi ponad 10 tys. zł. Czy to oznacza, że mamy do czynienia z pojazdem na specjalne zamówienie? Wygląda na to, że tak.

Z uchwały Zarządu Województwa wynika, że w latach 2025-2027 podatnicy zapłacą za jego wynajem 131,6 tys. zł rocznie. A jeśli podliczymy cały okres najmu, wychodzi zawrotne 526 tysięcy 441 złotych. Oczywiście po jego zakończeniu samochód wróci do wynajmującej go firmy. Czy taki wydatek to konieczność, czy może jednak lekka przesada? Ocenę zostawiamy czytelnikom. Rzecz jasna poprosiliśmy urząd o odniesienie się do sprawy i aktualnie czekamy na stosowną odpowiedź.