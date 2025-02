Maszyna drążąca najdłuższy tunel w Polsce potrzebuje pomocy. Herkules jest już na miejscu

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce będzie monumentalną konstrukcją. Powstanie na trasie nr 104 na odcinku Chabówka-Nowy Sącz. Jego długość sięgnie 3,75 km. Przejazd znacząco skróci czas przejazdu pociągiem między Krakowem a Zakopanem. Tym samym usprawni podróże kolejowe w rejonie Małopolski.

Tunel między Męciną a Mordarką za 750 mln zł. Wydrąży go 245-tonowa TBM

Inwestycja ma monumentalny charakter także w wymiarze finansowym. Tylko wydrążenie tunelu zostało wycenione przez polsko-tureckie konsorcjum na 750 mln zł, choć prace na tym fragmencie będą jedynie elementem szerszej modernizacji. Jej całkowity koszt sięgnie blisko dwóch mld zł, i to w kwocie netto!

Potężna skala wydatku wynika z kilku czynników. Podstawowym jest konieczność zastosowania specjalistycznego sprzętu. Drążeniem tunelu zajmie się maszyna TBM. To ta sama konstrukcja, którą można spotkać m.in. na budowie kolejnych stacji warszawskiego metra. W tym przypadku, jak informuje Geekweek, "dżdżownica" będzie miała 90 metrów długości i 11 metrów średnicy. Cały zestaw ma ważyć 245 ton. Sam napęd główny ma ważyć jakieś 100 ton.

Maszyna TBM przypłynęła z Chin do Gdańska. Jak trafi do Małopolski?

Dostarczenie maszyny TBM na miejsce startu prac pod Męciną stanowiło poważną operację logistyczną. Szczególnie że tunelownica przyjechała wprost z Szanghaju. Konkretnie przypłynęła do Gdańska. Dostarczenie maszyny z Pomorza oznacza z kolei konieczność wykorzystania aż 88 wyspecjalizowanych zestawów transportowych. Na czas przewozu sprzęt został bowiem rozłożony na części.

Na tym nadal nie koniec, bo do ustawienia TBM na placu budowy konieczny jest jeszcze jeden monumentalny sprzęt. Mowa o tytułowym dźwigu Herkules, który waży 96 ton. Jego nazwa jest wyjątkowo adekwatna, bo bez problemu podnosi ładunki o masie do 500 ton. Jego podwozie ma osiem osi, w tym pięć pędnych, a do tego ma 100-metrowy wysięgnik. To prawdopodobnie największy dźwig w Polsce. Ma on umieścić tunelownicę w tzw. kołysce. Dopiero wtedy będzie mogła rozpocząć drążenie tunelu. Plan inwestycyjny zakłada szybki przebieg prac. Samo drążenie przejazdu kolejowego ma trwać 10 miesięcy.