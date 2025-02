W poniedziałek 24 lutego około godz. 17.00 na 127. kilometrze autostrady A4 (woj. dolnośląskie), na jezdni w kierunku Legnicy, doszło do zderzanie dwóch aut ciężarowych. W wyniku kolizji w jednym z pojazdów rozpruta została naczepa, w której transportowano pozostałości po uboju zwierząt. Odpady wysypały się na drogę.

REKLAMA

Zobacz wideo

Makabryczny ładunek oblepił jezdnię

Droga została całkowicie zablokowana na wiele godzin. Zaalarmowane służby ratunkowe szybko pojawiły się na miejscu zdarzenia. Dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA podał, że w kolizji nikt nie odniósł obrażeń. Uszkodzone pojazdy musiały zostać odholowane. Usuwaniem zanieczyszczeń z drogi zajęli się strażacy, którzy w sprzątaniu wykorzystali przede wszystkim wodę laną na nawierzchnię pod wysokim ciśnieniem.

W związku z nieprzejezdną autostradą A4 w kierunku Zgorzelca, policja wytyczyła objazdy przez Kąty Wrocławskie. Po zdarzeniu utworzył się gigantyczny korek sięgający aż wyjazdu z Wrocławia. "Gazeta Wrocławska" poinformowała, że a w okolicy zdarzenia unosi się uciążliwy fetor. Zwierzęce odpady po ich zebraniu trafią do utylizacji.

Kolizja to nie wypadek

Każde zdarzenie drogowe wiąże się z określeniami takimi, jak wypadek drogowy czy kolizja drogowa. Różnice między nimi są bardzo istotne, a pojęć tych nie można stosować zamiennie.

Kolizja to zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne, a w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów fizycznych. W polskim prawie jako kolizję klasyfikuje się spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to wykroczenie. W przypadku kolizji policja nie musi być wzywana na miejsce, jeśli godzą się na to uczestnicy takiego zdarzenia.

Wypadek drogowy jest zdarzeniem mającym miejsce w ruchu lądowym, spowodowanym poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażania ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni. Spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem. Po dojściu do wypadku, dokumenty, w których opisane są okoliczności zdarzenia sporządzane są przez policję.