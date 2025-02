Dziwna decyzja ws. słynnego lotniska w Radomiu. Powstaną nowe memy?

Radom, tak samo zresztą jak Sosnowiec, to punkty na mapie Polski, które jakimś dziwnym trafem cieszą się opinią miast-memów. Wiele osób traktuje je zupełnie tak, jakby były one zapuszczonymi krańcami świata niedostępnymi dla rozwiniętej cywilizacji. Oczywiście jest to spora przesada, jednak w przypadku pierwszej wymienionej miejscowości jest w tym ziarenko prawdy, zwłaszcza gdy uwzględnimy wyniki lotniska Warszwa-Radom.

Lotnisko w Radomiu nadal niechętnie odwiedzane. Zarządca ma sprytny plan

Lotnisko Warszawa-Radom zarządzane przez spółkę Polskie Porty Lotnicze, nie jest szczególnie obleganym portem. W pierwszym niepełnym roku swojej działalności (czynny od kwietnia 2023 roku) miał on obsłużyć 250 tys. pasażerów, co jednak się nie udało, a finalny wynik był ponad dwukrotnie mniejszy — łącznie odprawiono 103 tys. osób. 2024 rok miał przynieść poprawę. Ambitne plany kierownictwa zakładały ruch na poziomie 450 tys. pasażerów, co kompletnie rozminęło się z rzeczywistością. W zeszłym roku z lotniska skorzystało 112 tys. podróżnych, a więc prawie 1/4 zakładanej liczby.

Jak informuje redakcja portalu rynek-lotniczy.pl, spółka PPL nie odpuszcza i chce, by radomski port stał się wkrótce ważnym centrum przesiadkowym. Z tego też względu planuje realizowanie połączeń w godzinach nocnych, co miałoby być zgodne z oczekiwaniami czarterowych linii lotniczych. Mogłyby one wówczas wykonywać loty do miejsc, do których najczęściej udają się polscy turyści, a które jednocześnie znajdują się w zupełnie innych strefach czasowych.

Co ciekawe, zarządcy lotniska chcą dogadać się z miejskim ratuszem i wywalczyć finansowe wsparcie, by móc wprowadzić w życie "transparentny system zachęt i wsparcia marketingowego dla linii lotniczych i biur podróży, które będą zainteresowane uruchomieniem lub zwiększeniem liczby lotów z Radomia". Na ten moment współpraca z samorządem idzie jednak jak po grudzie. Prezydent wykluczył możliwość dofinansowania za pomocą środków przeznaczonych na promocję regionu, przez co LPP liczy na wsparcie władz województwa... świętokrzyskiego.

Klątwa Radomia zostanie zdjęta? Niepewna przyszłość

Podczas ponownego otwarcia radomskiego lotniska ówczesny premier Mateusz Morawiecki miał stwierdzić, że „klątwa Radomia została zdjęta". Jak widać, nie do końca była to prawda. Co więcej, wiszące nad nim fatum jeszcze przez jakiś czas będzie aktualne. Zgodnie z przewidywaniami, w tym roku port ma obsłużyć 120-130 tys. podróżnych, a więc niewiele więcej niż w ubiegłych latach. Jest jednak szansa, że nieprzychylny los się odmieni. Niektórzy przewoźnicy, a także biura podróży są zainteresowani zacieśnieniem współpracy ze spółką LPP, co może zaowocować zwiększeniem się liczby atrakcyjnych połączeń, a tym samym powiększeniem grona pasażerów korzystających z portu.