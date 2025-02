Ceny paliw. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG na koniec lutego. Prognoza Reflex

W województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim trwa ostatni tydzień przerwy szkolnej. Na jakie ceny paliw powinni przygotować się m.in. rodzice wypoczywający z dziećmi, którzy muszą pokonać wiele kilometrów do swoich miejsc zamieszana, ale też przewoźnicy świadczący usługi transportu osób czy ogólnie każdy zmotoryzowany korzystający na co dzień z pojazdu, którego zwyczajnie trzeba zatankować paliwem? Analitycy z biura Reflex informują, że luty jest miesiącem stabilnych detalicznych cen paliw na krajowym rynku.

W najbliższych dniach cenowego szoku na stacjach paliw nie będzie. Z rynkowej analizy ekspertów Reflex wynika, że aktualnie za litr benzyny bezołowiowej Pb 95 płacimy średnio 6,14 zł/l, a więc o 2 grosze mniej, niż przed tygodniem. W przypadku oleju napędowego cena tak samo spadła średnio o 2 grosze do 6,29 zł za litr. O symboliczne 2 grosze za litr mniej średnio płaci się także za LPG (3,23 zł/l).

Ceny paliw. Olej napędowy może podrożeć

Na ten moment dostrzec można pewną stabilizację cen, jednak wnioskując po sytuacji na rynku hurtowym, niektóre paliwa na koniec tygodnia mogą podrożeć. Tyczy się to głównie oleju napędowego. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów Reflex koniec lutego może przynieść wzrost cen diesla średnio do 5 gr./l. Detaliczne ceny benzyny mogą z kolei spaść 2-4 gr./l.

Średnie ceny paliw na dzień 20 lutego (dane biura Reflex)

Benzyna Pb 95 - cena 6,14 zł/l

Benzyna Pb 98 - cena 6,90 zł/l

Diesel ON - cena 6,29 zł/l

Autogaz LPG - cena 3,23 zł/l

Ceny ropy naftowej zakończyły ubiegły tydzień bez wyraźniejszego trendu. W piątek rano ceny kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymywały się w rejonie 76 dolarów amerykańskich za baryłkę. W skali tygodnia ropa Brent podrożała około 1 dolar za baryłkę, ale praktycznie od początku lutego ceny pozostają w konsolidacji 74-77 dol. z baryłkę.