Niemcy zmieniają zdanie. Słynna firma nie uśmierci wielkich spalinowych silników

Miało być tak pięknie, ekologicznie i elektrycznie. Jeszcze w 2021 r. kierownictwo Mercedesa snuło ambitne plany. Sprzedaż aut elektrycznych (BEV) i hybrydowych (HEV) miała rosnąć na tyle, że zaledwie po kilku latach powinny osiągnąć 50 proc. udziałów. Kiedy? W 2025 r. A co wyszło? W 2023 r. udział elektryków sięgnął ledwie 11 proc. całkowitej sprzedaży Mercedesa w Europie. Po doliczeniu hybryd to ledwie 19 proc. W ubiegłym roku sprzedaż BEV spadła (240 tys. egzemplarzy w 2023 r. i 185 tys. w 2024 r. w dziale aut osobowych i spadek w dziale aut dostawczych z 22,6 tys. do 19,5 tys.) Przy takim tempie trudno uwierzyć, że już w 2030 r. Mercedes osiągnie swój cel jakim ma być sprzedaż tylko aut na prąd. 100 proc. BEV? Nierealne. A to wówczas oczywiście oznaczałoby koniec wszystkich spalinowych silników. Żegnajcie zatem m.in. sześciocylindrowe 3.0, mocne V8 czy potężne V12? Nie. Jeszcze nie.

Jeśli nie chcesz tak szybko pożegnać się z mocnymi silnikami spalinowymi Mercedesa to mamy dobre wiadomości. Okazuje się, że Niemcy zmienili zdanie. Mercedes to kolejna marka po Audi, Porsche czy Volkswagenie, która zmodyfikowała pierwotne plany. Zgodnie z nową strategią Next Level Performance wiele motorów benzynowych utrzyma przy życiu dłużej niż planowano. Przy okazji jeszcze mocniej obniży koszty produkcji. Cięcia sięgną 10 proc. do 2027 r.

Aby zapewnić przyszłą konkurencyjność firmy w coraz bardziej niepewnym świecie, podejmujemy kroki, aby uczynić firmę wydajniejszą, szybszą i silniejszą. Przygotowujemy intensywną kampanię, by wprowadzić na rynek wiele nowych pojazdów. Zaczynamy od zupełnie nowego CLA – Ola Kaellenius, dyrektor generalny Mercedes-Benz Group AG

Są już nowe cele. Hybrydy plug-in oraz auta elektryczne z gwiazdą na masce dopiero w 2027 r. sięgną 30 proc. całkowitej sprzedaży. Pozostałe 70 proc. to auta spalinowe w których nie zabraknie technologii miękkiej hybrydy z instalacją 48V. Przynajmniej w Mercedesie nie ukrywają, że dodanie osprzętu przystosowanego do 48V nie sprawia, że samochód zmienia się w prawdziwą hybrydę. Nie zabraknie oczywiście nowości. W 2025 r. zadebiutuje nowy benzynowy silnik Mercedesa przystosowany do napędów hybrydowych. To zupełnie nowy motor 1.5 l. I to całkiem kontrowersyjny. Za jego produkcję będzie odpowiedzialne chińskie Geely. Do europejskich zakładów Mercedesa trafi zatem prosto z Chin.

A co z dużymi silnikami V8 i V12? Czas na niespodzianki. Za opracowanie zelektryfikowanej odmiany V8 odpowiada AMG. Motor będzie przystosowany do przyszłych odmian zaostrzonej normy Euro 7, by utrzymać sprzedaż na terenie UE. Kultowe V12 pozostanie zaś na potrzeby flagowych limuzyn (Klasa S i Maybach oraz opancerzone wersje S-Class Guard) czy słynnego Pagani. Włosi korzystają bowiem z niemieckiego V12 w swoim słynnym modelu Utopia.