Dane ze stacji demontażu szokują. Polacy kochają złom

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że w 2024 roku do stacji demontażu trafiło w 2024 roku 453 141 samochodów osobowych. Dla porównania, rok wcześniej, w 2023 było to ponad 426 tys. pojazdów. Dalej, dowiadujemy się, iż na jedno zezłomowane auto przypada 3 samochody zarejestrowane w Polsce po raz pierwszy - jedno nowe i dwa używane.

Do najczęściej złomowanych samochodów w Polsce w 2024 roku należą:

Volkswagen Golf – 15192 wyrejestrowanych,

Opel Astra – 13505 wyrejestrowanych,

Ford Focus – 12225 wyrejestrowanych,

Volkswagen Passat – 12097 wyrejestrowanych,

Volkswagen Polo – 9094 wyrejestrowanych.

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że średni wiek złomowanego samochodu w Polsce to 23 lata, a średni przebieg to 262 600 km. A więc, statystycznie można przyjąć, że złomowane samochody w Polsce w ubiegłym roku pochodziły z przełomu lat 2001/2002.

Jakimi samochodami jeżdżą Polacy? Nie mamy powodów do satysfakcji

Zarówno eksperci, jak i media regularnie informują o tym, że Polska zalewana jest samochodami, które są skrajnie wyeksploatowane, często również wypadkowe. Polakom to jednakże nie przeszkadza. Często traktują je jakby były niemal nowe. Dane IBRM Samar to potwierdzają. Według podanych informacji średni wiek samochodu, który został sprowadzony w 2024 roku wynosił 12,5 roku. Biorąc pod uwagę ogólnie samochody poruszające się na polskich drogach ich wiek szacuje się nawet na około 15 lat.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że istnieje ogromna zależność między wiekiem samochodu a liczbą wypadków i śmiertelnych ofiar na drogach. Patrząc na naszych zachodnich sąsiadów, średni wiek samochodu poruszającego się po niemieckich drogach to ok. 10,3 roku, czyli to samochody niemal 5 lat młodsze niż w Polsce. Zdaniem ekspertów różnica jest spora - mówi się tu o konstrukcyjnej przepaści. Czas na cywilizacyjne zmiany, jednak patrząc na przywiązanie Polaków do starych i nieco zużytych samochodów z tym może być ciężko.