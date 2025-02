Temat obowiązkowych badań starszych kierowców wraca. Rząd jasno odpowiada

Prognozy GUS wskazują, że w 2050 roku w Polsce 40 proc. społeczeństwa będą stanowić osoby po 60. roku życia. Badania cytowane przez JAMA Neurology informują, że 17 proc. osób, które ukończyły 65. rok życia cierpi na zaburzenia, które mogą negatywnie wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów. Spośród tej grupy aż 15 proc. nie byłaby w stanie przejść ponownych badań dla kierowców. Należałoby więc zastanowić się nad odpowiednimi rozwiązaniami, które pozwolą na zminimalizowanie szkód i wypadków, wynikających z powyższych powodów.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej postanowiła interweniować u ministra

Nie chodzi tu o to, jak się niektórym wydaje, by seniorom natychmiast zabrać prawa jazdy, ale o to, by zadbać o bezpieczeństwo na drogach. Coraz więcej osób uważa, że powinien zostać obowiązek przeprowadzania regularnych badań wśród kierowców po ukończeniu pewnego wieku. Posłanka Małgorzata Gromadzka z Koalicji Obywatelskiej postanowiła zapytać ministra o możliwość przeprowadzenia takich badań:

Z przeprowadzonych badań oraz licznych doniesień wynika, że osoby starsze, mimo dużego doświadczenia na drodze, mogą posiadać ograniczenia zdrowotne i psychofizyczne, które wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Proces starzenia się organizmu może prowadzić do pogorszenia wzroku, słuchu, refleksu oraz osłabienia ogólnej sprawności fizycznej. Z tego powodu kierowcy seniorzy mogą być bardziej narażeni na wypadki drogowe, szczególnie w dynamicznych sytuacjach wymagających szybkiej reakcji.

- można przeczytać we wspomnianej interpelacji.

Na zmiany dot. obowiązkowych badań dla kierowców przyjdzie nam poczekać

Kolizja czy wypadek mogą przytrafić się każdemu kierowcy Fot. Shutterstock (Daniel Tadevosyan)

Na interpelację posłanki, jako pierwszy odpowiedział sekretarz stanu Maciej Lasek. Wyjaśnił, że możliwość skierowania osoby starszej na badania dla kierowców już istnieje. Są przepisy pozwalające lekarzom skierowanie obywateli na konsultację do specjalisty albo zlecenie pomocniczych badań. Takie prawo dają przepisy art. 79 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1210 z późn. zm.). Taką decyzję może wydać również starosta, jeżeli tylko zachodzą uzasadnione dostrzeżenia co do stanu zdrowia kierującego.

Sekretarz stanu wyjaśnił, że powyższe przepisy są zgodne z unijnymi dyrektywami. Dlatego też żadne inne prace mające na celu przeprowadzanie obowiązkowych badań dla kierowców nie są planowane.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie zmiany przepisów dotyczących przeprowadzania badań lekarskich lub badań psychologicznych w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdem.

- poinformował Wojciech Konieczny.