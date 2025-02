Ujawnili, gdzie w Polsce jest najdroższe paliwo. Czy to kogoś zaskoczyło?

Eksperci Yanosik i PanParagon postanowili połączyć swoje siły i przygotowali specjalny raport, w którym ujawnili gdzie w Polsce za paliwo kierowcy płacą najwięcej, a także ciekawostka - przekazali co na stacjach benzynowych kupujemy najczęściej. Ciekawi?

Mieszkańcy których województw muszą płacić za paliwo najwięcej?

Dane zostały zebrane ze stycznia 2025 roku. Raport został przeanalizowany pod kątem trzech paliw: LPG, ON oraz PB95. Pierwsze co rzuca się w oczy to to, że kierowcy z województwa mazowieckiego płacą za paliwo najwięcej - 6,55 zł za litr oleju napędowego, 6,47 zł za litr PB95 oraz 3,37 zł za litr LPG.

Niewiele mniej za benzynę PB95 muszą liczyć mieszkańcy województwa opolskiego 6,37 zł/l oraz wielkopolskiego 6,35 zł/l i lubuskiego 6,34 zł/l. Z wysokimi cenami za tankowanie oleju napędowego muszą liczyć się ci, którzy mieszkają w województwie lubelskim – średnio 6,49 zł/l oraz pomorskim – 6,47 zł/l i opolskim oraz wielkopolskim – 6,46 zł/l.

Gdzie w Polsce płaci się za paliwo najmniej?

Jeśli chodzi o LPG, najniższymi cenami mogą pochwalić się mieszkańcy województwa świętokrzyskiego 3,22 zł/l, śląskiego – 3,26 z/l oraz warmińsko-mazurskiego 3,28 zł/l. Jeśli tankujesz swój samochód olejem napędowym, w styczniu najtaniej było w województwie podlaskim 6,35 zł/l, świętokrzyskim – 6,36 zł/l i małopolskim – 6,37 zł/l.

Gdzie lepiej nie tankować?

Kierowcy tankujący LPG najwięcej musieli zapłacić w takich miastach jak Opole, Warszawa, Poznań, Lublin i Toruń. Olej napędowy najdrożej wyszedł w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Toruniu. Biorąc pod uwagę benzynę PB95 z najwyższymi kosztami musieli liczyć się mieszkańcy Warszawy, Torunia, Poznania i Lublina. Na najniższe ceny LPG w styczniu 2025 mogli liczyć mieszkańcy Kielc, Łodzi, Gorzowa Wielkopolskiego i Rzeszowa. Najtańszy olej napędowy był w Zielonej Górze, Olsztynie i Białymstoku. Natomiast benzynę PB95 najlepiej było tankować we Wrocławiu, Olsztynie, Kielcach i Bydgoszczy.

Kierowcy korzystający z aplikacji Yanosik bardzo chętnie informują się o aktualnych cenach obowiązujących na stacjach benzynowych w Polsce. To jedna z najczęściej używanych funkcji. Pozwala znalezienie stacji z najlepszymi cenami paliw na trasie, a także pozwala na śledzenie aktualnych stawek na wybranej stacji benzynowej. W 2024 roku w Yanosiku co 26 sekund pojawiał się nowy wpis, dotyczący właśnie cen paliw, dodany przez użytkowników.