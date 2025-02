Kiedy produkowano Trabanta? Miażdżące wyniki sondy. Aż 83 proc. czytelników tego nie wie

Regularnie publikujemy na naszej stronie wszelkiego rodzaju quizy, a tutaj, oczywiście, dotyczą motoryzacji. Tym razem padło na popularnego Trabanta, który był tanim i małym samochodem osobowym. Karoseria miała drewniany szkielet z poszyciem, co chroniło przed korozją. Okazuje się jednak, że większość naszych czytelników nie ma pojęcia, w jakich latach był produkowany. A czy ty to wiesz?

W jakich latach produkowano Trabanta? Aż 83 proc. błędnych odpowiedzi

Quiz, w którym padło pytanie o Trabanta, znajdziesz TUTAJ. Spróbuj swoich sił, a znajdziesz je jako trzecie. Zostało sformułowane w prosty sposób, który wymagał jedynie zaznaczenia odpowiedzi "Prawda" lub "Fałsz". Trabant to marka samochodów osobowych produkowanych w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1947-1981. Jak myślisz?

Szybko okazało się, że zatrważająca większość uczestników quizu udzieliła błędnej odpowiedzi. Według stanu na dzień 18.02.2025 dobrze odpowiedziały 2504 osoby, a źle aż 12174, co daje aż 83 procent całości. Prawidłową odpowiedzią jest "Fałsz". Dlaczego?

Kiedy produkowano Trabanta? Fot. Gazeta.pl

Kiedy produkowano Trabanta? Ta odpowiedź była poprawna

A skoro wygrywa "Fałsz" i Trabant nie jest marką samochodów osobowych produkowanych w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1947-1981, to jaka jest prawda? Oczywiście chodzi o te miejsce, jednak nie zgadzają się daty. To dlatego czytelnicy polegli. Okazuje się, że chodzi o lata 1957-1991, a więc zaczęto i skończono go produkować 10 lat później. A czy Ty wiedziałeś/łaś, w jakich latach produkowano Trabanta? Zapraszamy do udziału w sondzie i komentowania.