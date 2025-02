Zimowa pogoda nie bierze jeńców, nawet jeśli mowa o samochodach. Mimo że w ciepłe dni pojazd działa bez zarzutów, niekiedy wystarczy spadek temperatury, by okazało się, że niektóre elementy potrzebują spojrzenia fachowca. Do najpopularniejszych usterek przytrafiających się kierowcom zimą należy między innymi blokada hamulca ręcznego, do którego dostaje się wilgoć, a następnie zamarza. To jednak nie wszystko.

Czemu diesel nie odpala w zimie? Nie tylko akumulator

Gdy pogoda za oknem nie rozpieszcza, a kreski na termometrze spadają poniżej zera, posiadacze diesla mogą mieć problem z odpaleniem. Choć w takim przypadku pierwsze podejrzenia zazwyczaj padają na słaby lub rozładowany akumulator, nie zawsze on ponosi winę. Może tak się zdarzyć za sprawą zamarznięcia oleju napędowego, a dokładniej wydzielenia się i skrystalizowania parafiny, która następne zatyka filtry. W takim wypadku najlepiej ogrzać samochód np. w garażu. Choć sposób jest czasochłonny, zdecydowanie działa. By podoba sytuacja nie wydarzyła się w przyszłości, dobrze jest stosować dodatki do oleju napędowego (depresatorów).

Dlaczego mój samochód wydaje dziwny dźwięk, gdy jest zimny? Raczej nie ma powodu do obaw

Zimą może się zdarzyć, że wewnątrz samochodu będzie mocniej słychać różne trzaski oraz skrzypienie plastików. Jeśli problem występuje jedynie w chłodne dni, gdy temperatura jest naprawdę niska, nie ma powodów do obaw, gdyż jest to raczej normalne zachowanie takich elementów pod wpływem zimna. Co innego, gdy dzieje się tak również w cieplejszym okresie lub długo po ogrzaniu pojazdu. Wtedy warto zasięgnąć rady fachowca.

Czujniki parkowania piszczą bez przerwy? Dokładnie odśnież samochód

Podczas zimy może pojawić się problem z czujnikami parkowania. Najczęściej winę za taki stan rzeczy ponosi niedokładne odśnieżony samochód, pozostałości lodu lub opady śniegu, które je zasłonią, przez co będą piszczeć. Warto jednak wiedzieć, że sama ujemna temperatura nie powinna bezpośrednio źle na nie wpływać. Warto jednak dokładnie pozbyć się śniegu przed startem, bo dodatkowo może zasłaniać widok z kamer. Inną sprawą natomiast jest niereagujący na dotyk wyświetlacz we wnętrzu pojazdu. Czasami dzieje się tak, gdy jest naprawdę zimno, jednak po ogrzaniu pojazdu problem powinien minąć. Jeśli nie, czas odwiedzić mechanika. Miewasz problem z samochodem, gdy robi się zimno? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.