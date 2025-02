Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG od 24 lutego

Ceny na stacjach nadal pozostają wysokie. Szukając jednak pozytywów, warto przypomnieć sobie cenniki sprzed roku, gdy też paliwa były droższe o 30-40 groszy, czy też sprzed dwóch lat, kiedy to ceny oleju napędowego przekraczały 7 zł/l. Jak wynika z rynkowej analizy branżowego portalu e-petrol.pl, aktualnie za litr benzyny bezołowiowej Pb 95 płacimy średnio 6,13 zł/l, a więc o 2 grosze taniej, niż przed tygodniem. W przypadku oleju napędowego i autogazu ceny pozostały bez zmian i wynoszą kolejno 6,29 zł/l i 3,21 zł/l. Czego możemy spodziewać się w nadchodzących dniach?

Nowe ceny paliw od poniedziałku 24 lutego. Olej napędowy może podrożeć

Na ten moment dostrzec można pewną stabilizację cen, jednak wnioskując po sytuacji na rynku hurtowym, niektóre paliwa mogą podrożeć. Tyczy się to głównie oleju napędowego, który w hurcie sprzedawany jest w cenie 5013 zł/m3, a więc o 76 zł drożej, niż przed tygodniem. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów e-petrol.pl benzyna Pb95 wyceniona będzie od 6,04 zł/l do 6,15 zł/l, olej napędowy w przedziale 6,25-6,36 zł/l, natomiast autogaz od 3,18 zł/l do 3,25 zł/l.

Ceny paliw od 24 lutego do 2 marca. Prognoza e-petrol.pl:

Benzyna bezołowiowa 95 - od 6,04 zł/l do 6,15 zł/l,

Benzyna bezołowiowa 98 - od 6,79 zł/l do 6,91 zł/l,

Olej napędowy - od 6,25 zł/l do 6,36 zł/l,

LPG - od 3,18 zł/l do 3,25 zł/l.

Zmiana cen paliw. Rynek naftowy wsłuchuje się w słowa dyplomatów

Co oczywiste, największy wpływ na rynek naftowy ma aktualnie dyplomatyczna zawierucha w temacie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Większość inwestorów ma nadzieję na szybkie rozwiązanie konfliktu, co ma też zaowocować zniesieniem sankcji i zwiększeniem dostępności rosyjskiej ropy. Podobny optymizm towarzyszy możliwemu zminimalizowaniu napięć na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w kwestii Strefy Gazy.

Bardzo istotnym wydarzeniem, które wzbudziło pewne negatywne nastroje, był atak dronowy na stację pomp Kropotkinskaja należącą do Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC). "CPC obsługuje rurociąg biegnący od wybrzeża Morza Kaspijskiego w północno-zachodnim Kazachstanie do portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym w Rosji i odpowiada za tranzyt 80 proc. kazachskiego eksportu ropy naftowej. Według oświadczeń strony kazachskiej ropa naftowa ma swobodnie i bez ograniczeń płynąć rurociągiem CPC, jednak obawa o blokadę eksportu przez jakiś czas była realna" - dodają eksperci e-petrol.pl