Kierowca Kamaza wiózł o pięć ton wybuchowego ładunku za dużo. Nie miał pozwolenia

Wiecie, że rosyjska marka Kamaz niespełna tydzień temu skończyła dokładnie 49 lat? Jej ciężarówki mają charakterystyczny wygląd i jeszcze bardziej charakterystyczny dźwięk silnika. Z naszych dróg jednak na dobre zniknęły na początku nowego millenium. Dziś są naprawdę rzadkim widokiem. Kamaz opisywany w tym materiale wpadł na kontrolę w Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Mistrzowskie ratowanie 40-tonowej ciężarówki na S19. O krok od tragedii

Materiałów wybuchowych w Kamazie było za dużo. A to dopiero początek

Trzyosiowy Kamaz został dostrzeżony przez ukraiński patrol Ukrtransbezpeka. Sytuację opisuje serwis 40ton. Uwagę funkcjonariuszy zwróciły przede wszystkim big bagi znajdujące się na naczepie, a właściwie to ich oznaczenie. Czerwona nalepka wskazywała na obecność materiałów niebezpiecznych. I ładunek niebezpieczny rzeczywiście był. Kamaz przewoził bowiem potężny zapas saletry amonowej. Związku silnie wybuchowego po kontakcie z ogniem.

Kontrola doprowadziła patrol Ukrtransbezpeka do czterech mało korzystnych dla kierowcy wniosków. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na to, że:

kierowca nie posiadał przeszkolenia do przewozu materiałów niebezpiecznych, czyli tzw. ADR-ów.

pojazd nie posiadał niezbędnego wyposażenia do przewozu materiałów niebezpiecznych.

ciężarówka nie została wpisana do rejestru licencjonowanych przewoźników.

pojazd okazał się przeładowany. Choć zestaw mógł ważyć 25 tony, po kontroli okazało się, że waży 29 ton.

Kierowca Kamaza dostał 34 tys. mandatu. Ale nie złotych, a hrywien

Wnioski po kontroli drogowej z pewnością nie spodobały się kierowcy Kamaza. Bo dostał on aż dwa mandaty. Pierwszy za brak ADR-ów, wyposażenia i wpisu do rejestru. Został określony na 17 tys. hrywien, a więc jakieś 1630 zł. Kolejny, tym razem za przeładowany zestaw, opiewał na dokładnie taką samą kwotę. To oznacza, że po spotkaniu z funkcjonariuszami Ukrtransbezpeka, kierowca musiał zapłacić w sumie grzywnę o wartości 3260 zł.

Ciekawostka w tym przypadku jest inna. Kamaz 5410 to konstrukcja, która wywozi się z końcówki lat 70. XX wieku. I ten egzemplarz był pewnie jednym z wcześniejszych. Mimo wszystko funkcjonariusze nie zakwestionowali jego stanu technicznego. To musi oznaczać, że został dość dobrze zachowany do dziś i to pomimo ciągłej eksploatacji.