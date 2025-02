Dzisiejsze samochody znacznie różnią się od tych wyprodukowanych jeszcze kilka dekad temu. Ówczesne pojazdy kryją w sobie wiele technologicznych nowinek, z których warto wiedzieć kiedy i jak korzystać. Na wyposażeniu mamy m.in. radio samochodowe, które oferuje wiele funkcji, w tym często pomijany przycisk AF. W rzeczywistości jest to skrót od Alternative Frequency (Alternatywne Częstotliwości).

Zobacz wideo The Best of Moto 2024