Przez Polskę przejechał nietypowy transport. Specjalnie dla niego wzmocniono most

Elektrowni Rybnik przechodzi modernizację. W sierpniu 2021 roku i 31 grudnia 2023 roku z eksploatacji wyłączono cztery najstarsze węglowe bloki energetyczne, które pracowały bez wytchnienia od pięciu dekad. Wkrótce zastąpi je nowoczesny blok gazowo-parowy o mocy 882 MW, którego przekazanie do eksploatacji zaplanowano na grudzień 2026 roku. Oczywiście, by warta ok. 3 mld złotych netto inwestycji doszła do skutku, na teren elektrowni dostarczone muszą zostać podzespoły nowego bloku. Nie jest to jednak tak łatwe zadanie.

Elektrownia Rybnik przechodzi modernizację. Ruszyły pierwsze transporty

Oczywiście elementy nowego bloku są gigantyczne. "524 tony - tyle będzie ważył najcięższy z serii ponadnormatywnych transportów do Elektrowni Rybnik. Będzie miał blisko 45 m długości, 5,6 m szerokości oraz 6,4 m wysokości" - stwierdzają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Co ciekawe, wspominany transport będzie najcięższym, jaki do tej pory jechał po drogach krajowych województwa śląskiego.

18 lutego w Kędzierzynie-Koźlu zakończył się załadunek elementów. Po godz. 22:00 ładunek wyruszył w trasę, kierując się najpierw drogą wojewódzką nr 408 przez Sośnicowice, a następnie drogą powiatową przez Smolnicę i Żernicę, aż do Knurowa, gdzie w środę odbył się chwilowy postój. Stamtąd po DK78 przez most w Nieborowicach ładunek ruszył do miejsca docelowego.

Jak łatwo się domyślić, przejazd tak potężnego transportu wymagał niestandardowych działań. Aby umożliwić bezpieczny przejazd, jak również nie narazić na szwank wspominanego mostu nad rzeką Bierawką w ciągu DK 78, zamontowana została na nim tymczasowa konstrukcja nośna o długości 21 metrów. Jest to prefabrykowany stalowy most, który posadowiony został nad podporami istniejącego obiektu. Bezpośrednio przed przejazdami i po nich, wykonany został przegląd mostu. Jak widać, poradził sobie z wyzwaniem koncertowo.

Elektrownia Rybnik z nowym blokiem. Kolejne transporty już wkrótce

Co warte zaznaczenia, to tylko jeden z kilkunastu tego typu transportów zawierających elementy powstającego bloku. Dotychczas odbyło się osiem podobnych przejazdów. Zaplanowane są jeszcze cztery - w kwietniu i trzy w maju. "Informacje o kolejnych przejazdach ponadnormatywnych będziemy przekazywać na bieżąco" - dodają przedstawiciele GDDKiA.

Jak Informuje zarządzająca elektrownią Grupa PGE, modernizacja elektrowni jest jedną z największych i najbardziej nowoczesnych inwestycji energetycznych w Polsce. Nowy blok gazowo-parowy o mocy 882 MW, który zastąpi cztery wyłączone z eksploatacji bloki węglowe (bloki nr 1, 2, 3 i 4 o łącznej mocy 900 MW), przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2, a jednocześnie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja zapewni również stabilne dostawy energii dla ok. 2 mln gospodarstw domowych, a takżę nowe miejsca pracy.