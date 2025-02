To najfajniejsza stacja w Niemczech. Jest hitem w sieci i należy do... Orlenu

Zobacz wideo

Wyjątkowa stacja Orlenu w Niemczech

Stacja paliw Orlen w Leverkusen przy ulicy Alkenrather 67-69 stanowi ewenement w całym portfolio punktów sprzedaży polskiej sieci. Wszystko za sprawą niecodziennej atrakcji. Na jej dachu zainstalowano bowiem... śmigłowiec Mi-2. Co ciekawe, oprócz tego, że już sam jego widok jest zaskakujący, klienci stacji mogą dodatkowo uruchomić jego wirnik. Wystarczy wrzucić do automatu 1 euro, a elektryczny silnik umieszczony w kadłubie maszyny wprawi śmigło w ruch. To prawdziwa gratka zwłaszcza dla najmłodszych, jednak wnioskując po liczbie materiałów w internecie, oprzeć nie mogą się jej także ci starsi.

Nietypowa instalacja zyskuje coraz większą popularność, a nagrania z jej udziałem zdobywają miliony wyświetleń i dziesiątki tysięcy polubień. Dla przykładu zamieszczony powyżej materiał przygotowany przez Tristana Sulzbergera w ciągu czterech dni zyskał ich już ponad 20 tys., a tiktokowa "rolka", którą opublikował użytkownik smokey_smp zgarnęła już ponad 50 tys. "lajków". Jak widać po reakcjach internautów, atrakcja okazała się dla polskiej stacji marketingowym strzałem w dziesiątkę.

Przy okazji warto dodać, że sam Mi-2 stanowi pewną techniczno-historyczną ciekawostkę. Jest to bowiem jedyny radziecki śmigłowiec, który produkowany był poza granicami ZSRR. Tak jest! Produkcja maszyny odbywała się w Polsce, a dokładnie w zakładach w Świdniku. W ciągu 28 lat (pierwsze egzemplarze powstały już w 1965 roku) wyprodukowano łącznie ok. 5500 szt., a jedna z nich zdobi teraz stację Orlen w Leverkusen.

Orlen coraz mocniejszą marką w Europie.

Dla niektórych zaskakujący może być fakt, że Orlen jest dobrze rozpoznawalną siecią nie tylko w Polsce. Oprócz punktów w Polsce spółka prowadzi łącznie ponad 1500 stacji w Czechach, Austrii, Słowacji, Litwie, Węgrzech i Niemczech. Ostatnie z wymienionych państw jest również największym rynkiem zagranicznym dla koncernu. Działa tam aż 607 obiektów, które funkcjonują pod markami Orlen i Star. Ostatni raz sieć rozrosła się w Niemczech w czerwcu 2023 roku, kiedy to przejęła od OMV 17 samoobsługowych stacji paliw w Bawarii, Badenii-Wirtembergii oraz Hesji.