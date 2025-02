O nielegalnym składowisku poinformował czeski serwis Seznam Zprávy. W połowie grudnia niemieckie ciężarówki wiozły na teren parku narodowego Sovinecko w Jirikovie (północ kraju) ok. 210 ton różnorakich odpadów. Jak ustalił redakcja serwisu, z dokumentów przewozowych wynika, że pochodzą one z firmy Roth International ulokowanej w Wernberg-Köblitz, niedaleko przejścia granicznego z Czechami w Rozvadovie.

REKLAMA

Zgodnie z dokumentacją, śmieci miały być "czystym plastikiem", co oczywiście nie jest prawdą. "Nadal nie wiemy, co tutaj przywieźli i jak bardzo jest to niebezpieczne. Pachnie jak aceton lub coś podobnego" - stwierdziła burmistrzyni Jirikova Barbora Šišková. Wśród odpadów znaleźć można części samolotów, turbin wiatrowych, kable i przewody, różnego rodzaju metalowe i druciane elementy, a także ok. 2,5 tony baterii i ogniw z akumulatorów. To jednak nie wszystko.

Części rajdowego Audi na nielegalnym wysypisku śmieci w Czechach

Najbardziej zaskakującym znaleziskiem okazały się elementy nadwozia Audi RS Q e-tron, które do niedawna było chlubą niemieckiego producenta. To prawdopodobnie ten sam wóz, który marka wystawiła w 2022 roku w rajdzie Dakar. Na zdjęciach można dostrzec część, która wygląda zupełnie jak prawy tylny błotnik rajdówki.

"Odkryliśmy, że było to specjalne hybrydowe Audi, którym Mattias Ekström i Emil Bergkvist brali udział w rajdzie Dakar, w którym zajęli wtedy dziewiąte miejsce. Opracowanie tego wozu musiało kosztować miliony euro. Kierownictwo Audi zapłaciło niemieckiej firmie Roth, by ta je zlikwidowała, a ono wylądowało u nas" - dodaje burmistrzyni cytowana przez Seznam Zprávy.

Audi RS Q e-tron fot. mat. prasowe Audi Communications Motorsport

Audi RS Q e-tron, którego szczątki odkryto na nielegalnym wysypisku, to pojazd, który był dla Audi pewnego rodzaju wizytówką i pokazem możliwości jej elektryków, chociaż sama rajdówka "czystym" elektrykiem nie była. Wóz posiadał bowiem spalinowy silnik TFSI, który pełnił rolę generatora energii dla akumulatora o pojemności 50 kWh (niewykluczone, że jego ogniwa również znalazły się na wspomnianym nielegalnym składzie). Ten z kolei zasilał dwa silni elektryczne żywcem wyjęte z bolidu Formuły E Audi e-tron FE07. Łącznie rozwijały moc ok. 680 KM.

Wizerunkowa wpadka Audi. Władze prowadzą śledztwo

Oczywiście Audi odniosło się już do sprawy. Producent, który zaangażowany jest w śledztwo, potwierdził, że niemiecka spółka Roth International rzeczywiście jest częścią łańcucha dostaw marki, jednak jak każdy współpracujący z nią podmiot musi spełnić surowe wytyczne w kwestii ochrony środowiska. Jak widać, to co na papierze zdecydowanie odbiega od rzeczywistości.

Warto dodać, że oprócz samego poszycia rajdówki znaleziono również tarcze hamulcowe oraz elementy elektroniki, które jednak mogą pochodzić z innych pojazdów producenta. Oczywiście opisywana sprawa to olbrzymia wizerunkowa wpadka dla niemieckiej marki, która stara się przedstawiać światu jako producent wyjątkowo zaangażowany w kwestie ochrony środowiska. Odpady z jej logiem wyrzucone na terenie czeskiego parku narodowego ewidentnie temu przeczą.

Na ten moment Czeska Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi specjalne dochodzenie. Okazuje się, że nie tylko Roth International musi liczyć się z wysoką karą. W sprawę zamieszana jest także czeska firma Piroplastik, która była odpowiedzialna za zorganizowanie przerzutu odpadów. Grozi jej teraz grzywna w wysokości 25 mln koron (ok. 4,1 mln zł). Co więcej, śledczy podejrzewają, że przedsiębiorstwo może być zaangażowane w zorganizowaną grupę przestępczą trudniąca się wywożeniem z krajów Europy Zachodniej śmieci i wysypanie ich w różnych zakątkach Czech i krajów ościennych. Co się tyczy niemieckiej spółki, ta podjęła już współpracę z władzami i zaczęła likwidować nielegalne składowisko. Na ten moment usunięto już ok. 68 ton śmieci.