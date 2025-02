Kupujesz takie opony? Twój wulkanizator może tego nie wiedzieć

Każdy, kto ma choć minimalne pojęcie o jeździe samochodem i regularnie nim jeździ, wie też, że należy o niego dbać, sprzątać, czyścić i odwiedzać mechanika. Każdy laik ma świadomość, że jednym z priorytetów jest regularna zmiana opon - chyba, że używa się całorocznych. Jest to jeden z tych elementów, na których nie powinno się oszczędzać. Dopasowane opony do pory roku, zapewnią nam nie tylko większy komfort jazdy, ale przede wszystkim wpłyną na nasze bezpieczeństwo.

Znaczna większość osób zapytana o rodzaje opon bez zastanowienia wymieni zimowe, letnie oraz całoroczne. Nieliczni wspomną jeszcze o symetrycznych, kierunkowych, a także o asymetrycznych. Czym one się różnią i co warto o nich wiedzieć?

Opony symetryczne, najprostsze w obsłudze oraz montażu

Nie ma tu większego znaczenia w jaki sposób zostaną one zamontowane, ponieważ ich bieżnik został tak skonstruowany, aby zapewniać jednakowe właściwości trakcyjne.

Opony kierunkowe, strzałka będzie największą podpowiedzą

Te konkretne opony skonstruowane są z myślą o tym, by obracały się w jednym konkretnym kierunku. Gdy spojrzymy na bieżnik, zauważymy "jodełkę". Jeśli stoimy przed samochodem możemy sprawdzić czy "jodełka" jest skierowana na nawierzchnię, jeśli tak oznacza to, że zamontowane są prawidłowo. Jeśli nie jesteśmy pewni, z boku opony powinna znajdować się strzałka wyznaczająca kierunek. Dlaczego poprawne zamontowanie tych opon jest takie istotne? Ponieważ, dzięki temu opony zapewniają nam odpowiednią przyczepność, stabilność i prawidłowe odprowadzanie wody. Jeśli nie zwrócimy uwagi na to, czy wulkanizator montuje opony we właściwy sposób szybko odczujemy to jeżdżąc po śliskiej i mokrej nawierzchni.

Niekiedy można spotkać się z poradami, by opony kierunkowe montować na tylnej osi. Nic bardziej mylnego, zdaniem ekspertów nie skróci to czasu hamowania, dodatkowo pojazd może w każdej chwili stracić stabilność. Zarówno na tylnej, jak i przedniej osi powinny zostać zamontowane opony o takich samych parametrach.

Opony asymetryczne, nietypowy bieżnik z bardzo ważną funkcją

To opony, które cechują się nietypowym wyglądem bieżnika. Niezwykle ważne jest ich właściwe zamontowanie. Aby zrobić to poprawnie, wystarczy sprawdzić boki opon, powinny być tam oznaczenia "inside", "outside", które wskażą nam stronę wewnętrzną oraz zewnętrzną. Tylko w tej sytuacji bieżnik w zupełności spełni swoje zadanie.