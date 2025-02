Jak podaje auto-swiat.pl w 2024 roku w Polsce doszło do ponad 21,5 tysięcy wypadków drogowych. Przez okres 12 miesięcy policja ujawniła również 26155 wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym, czyli około 10,1 procent więcej niż w 2023 roku. Na kierowców, którzy mają tendencję do dociskania gazu, czekają nie tylko kontrole policji, czy fotoradary, lecz także odcinkowe pomiary prędkości. Na czym polegają? Ich głównym zadaniem jest zmuszenie prowadzących do bezpiecznej i niezbyt szybkiej jazdy.

Na czym polega odcinkowy pomiar prędkości? Skuteczne narzędzie do walki z piratami drogowymi

Odcinkowe pomiary prędkości (OPP) to prosty, acz niezwykle skuteczny system, który rejestruje szybkość, z jaką poruszają się pojazdy na danym obszarze. Polega na nadzorowaniu odpowiedniego odcinka przez dwie kamery, z czego jedna znajduje się na jego początku (bramce wjazdowej), zaś druga na końcu (bramce zjazdowej). W przeciwieństwie do fotoradarów, które robią zdjęcia jedynie kierowcom łamiącym przepisy, rejestrują każdy wjeżdżający i wyjeżdżający do kontrolowanej strefy pojazd. Co więcej, wyliczają jego prędkość średnią, nie zaś chwilową. Dlatego zwalnianie przed kamerą (jak to często dzieje się w przypadku fotoradarów), a późniejsze wciśnięcie gazu do dechy nie zda się na nic. OPP mogą mieć zarówno kilkaset metrów, jak i kilkanaście kilometrów. Informują o nich dwa znaki: D-51a (na początku) i D-51b (na końcu).

Odcinkowe pomiary prędkości Odcinkowe pomiary prędkości. Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Gdzie są odcinkowe pomiary prędkości? Listę znajdziesz tutaj

Jak wspomnieliśmy wyżej, odcinkowe pomiary prędkości rejestrują każdy pojazd i mierzą jego średnią prędkość na danym odcinku. Robią to na podstawie czasu przejazdu między początkiem a końcem sprawdzanego obszaru, co zmusza kierowców do przestrzegania prędkości na całym odcinku. Jeśli będzie wyższa niż dozwolona, musi liczyć się z mandatem. Ten wystawiany jest na podstawie danych z CEPiK i zazwyczaj przychodzi w przeciągu kilku dni lub tygodni. Obecnie w Polsce mowa o około 118 kilometrach tras kontrolowanych przez OPP. Gdzie je znajdziesz? Dokładną listę, stale uzupełnianą o nowe odcinki, opublikowano na canard.gitd.gov.pl (strona Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym). Mowa m.in. o drodze 372 we Wrocławiu, czy w kierunku Warszawa-Marki na drodze S8 i wielu innych.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości, czy robi zdjęcia? Tak, ale nie zawsze musisz się martwić mandatem

W przypadku fotoradaru widoczny błysk flesza jest równoznaczny z przekroczeniem prędkości i otrzymanie mandatu jest jedynie kwestią czasu. Jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o OPP? Czasami może się zdarzyć, że w trakcie przejazdy kierowcy zauważą czerwony błysk. Co istotne, nie oznacza on jednak, że na pewno otrzymasz karę, gdyż po prostu ułatwia urządzeniom zapis tablic rejestracyjnych, na przykład wieczorem czy gdy panują trudniejsze warunki atmosferyczne ograniczające widoczność. Oczywiście inaczej ma się sytuacja, jeśli przesadzisz z prędkością. Tak więc odpowiadając na pytanie: OPP błyskają, jednak niekoniecznie po to, byś na pewno dostał mandat. Niemniej oczywiście pamiętaj, iż przestrzeganie przepisów, w tym prędkości, jest obowiązkiem każdego kierowcy. Dostałe/aś mandat z powodu nadmiernej prędkości w trakcie przejazdu przez OPP? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.