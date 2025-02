Nagrzane auto w krótką chwilę. Wystarczy przycisk z zakrzywioną strzałką

Od kilku dni sporą część Polski opanowało prawdziwe zimowe szaleństwo. Podczas gdy niektórzy z radością zacierają ręce, wyjmują sanki i w pełni korzystają z mroźnej aury, inni wściekle skrobią, odmrażają i odśnieżają swoje auta, by były w pełni przygotowane do jazdy. Takie poranki bywają trudne, cenne minuty szybko uciekają, a niska temperatura przeszywa na wskroś. Czy da się temu zaradzić?

Internet przepełniony jest podpowiedziami o tym, jak szybko odmrozić i odśnieżyć auto. Najczęściej polecane są odmrażacze do aut w płynie lub sprayu, specjalne osłony na szyby, a także polewanie ciepłą (nie gorącą!) wodą. Wielu kierowców zaświadcza, że to nie tylko najszybsze, ale również najtańsze i najskuteczniejsze sposoby, w dodatku znacznie lepsze niż żmudne skrobanie szyb. A czy jest jakiś magiczny sposób, na to aby w środku samochodu szybko zapanowała ciepła atmosfera i jazda była znacznie bardziej komfortowa? Oczywiście, że tak.

Jak najszybciej ogrzać wnętrze auta? Wystarczy do tego jeden przycisk

Aby szybko i skutecznie nagrzać samochód wewnątrz najlepiej skorzystać z obiegu wewnętrznego. Aby go uruchomić potrzebujemy zlokalizować na naszym kokpicie przycisk lub suwak aktywujący obieg zamknięty. Najczęściej znajduje się on na konsoli centralnej albo w pobliżu panelu do sterowania nawiewami. Po jego uruchomieniu układ wentylacji nie pobiera już zimnego powietrza z zewnątrz, ponieważ zaczyna krążyć powietrze znajdujące się wewnątrz kabiny. Takie działanie pozwala znacznie szybciej ogrzać powietrze zimą, a latem schłodzić je. Dodatkową korzyścią takiego działania jest zmniejszenie poboru paliwa, ponieważ zmniejszamy obciążenie układu grzewczego.

Jak poprawić ogrzewanie w aucie? (fot. DimaBerlin, Shutterstock)

Długie działanie obiegu zamkniętego naraża nas na konsekwencje

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że z obiegu wewnętrznego nie powinniśmy korzystać przez cały czas. Brak dopływu świeżego powietrza może prowadzić do parowania szyb oraz zaduchu w kabinie i spadku koncentracji - a jest ona kierowcy niezbędna do bezpiecznej jazdy. Najlepiej obieg wewnętrzny włączyć tuż po odpaleniu auta, by przyśpieszyć nagrzanie powietrza w kabinie, a następnie korzystać już z obiegu zewnętrznego. Dobrym pomysłem jest również korzystanie z niego w czasie stanie w korkach, dzięki czemu nie będziemy musieli wdychać spalin innych samochodów.