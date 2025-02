Przedziwna kolizja na rondzie. Cały internet zastanawia się, czyja to wina

Na profilu BRD24 w serwisie Facebook pojawił się przedziwny filmik. Przedstawia on kolizję, ale nie-kolizję na jednym z rond. Pytanie dodane do materiału jest proste. Kto tutaj jest winny? Odpowiedź może być dość zaskakująca.

Zobacz wideo Kolizja na rondzie. Kierowca przesadził z prędkością i... alkoholem

Skoda wymusza pierwszeństwo. A rowerzysta? On też dziwnie się zachowuje

Rondo. Na rondo wjeżdża biała Skoda. Chwilkę wcześniej, na wjeździe poprzedzającym, na skrzyżowanie wjeżdża jednak inny kierujący. Prawdopodobnie prowadzi elektryczny rower. Porusza się z dużą prędkością. Do kolizji jednak de facto nie dochodzi. Pojazdy się nie zderzają. Rowerzysta po prostu się przewraca, aby uniknąć uderzenia w Skodę.

W przypadku tej sprawy kluczowych jest kilka okoliczności. Należy wskazać m.in. to, że:

kierowca Skody rzeczywiście prawdopodobnie wymusił pierwszeństwo. "Rowerzysta" jako pierwszy wjechał na skrzyżowanie. Kierujący Octavią powinien zatem wyhamować przed wjazdem i poczekać aż ten przejedzie mu przed maską.

kierowca roweru doskonale widział zachowanie kierowcy Skody. Mimo wszystko nie miał najmniejszego zamiaru hamować. Zamiast tego wolał "położyć pojazd". Takie zachowanie również nie jest przepisowe. Do końca nie wiadomo też, czemu rowerzysta obrał akurat taką ścieżkę.

Kto w tej sytuacji ponosi winę?

Podsumowanie tego zdarzenia może być jedno. Nie było żadnej kolizji. Nie ma też winnego. Rowerzysta po prostu przewrócił się na rowerze. I właściwie też nie do końca wiadomo czemu. Gdyby jednak pojazdy spotkały się, moim zdaniem policja mówiłaby o współwinie. Tak, Skoda wymusiła pierwszeństwo, rowerzysta jednak nie zastosował się do zasady ograniczonego zaufania. Nie podjął żadnych kroków, aby uniknąć zderzenia. Choć bez wątpienia miał taką możliwość i czas na zredukowanie prędkości. W końcu Skoda nie wjechała mu bezpośrednio przed przednie koło. Takie zdarzenie wyglądałoby trochę na wymuszenie kolizji.

Czy to był rower, czy... motorower? To ważna kwestia.

W tej sprawie do rozstrzygnięcia pozostaje jednak jeszcze jedna kwestia. O rowerzyście można mówić tu raczej umownie. To nie był bowiem zwykły rower, ale rower o napędzie elektrycznym. Pojazd poruszał się jednak na tyle szybko na sile prądu, że policjanci podczas rozstrzygania kwestii kolizji, z całą pewnością uznaliby go za motorower. Poprosili zatem kierującego o tablice rejestracyjne, polisę OC i prawo jazdy.

Chyba nie muszę dodawać, że kierujący mógłby nie mieć żadnego z tych dokumentów. To z kolei naraziłoby go na poważne konsekwencje. Konkretnie co najmniej 1500 zł kary za niezarejestrowany pojazd, 1560 zł kary od UFG za brak ubezpieczenia, a do tego do 30 000 zł grzywny i zakaz prowadzenia za brak prawa jazdy. Może zatem dlatego rowerzysta chciał uniknąć kolizji i "położył" pojazd?