Fangio prowadził samochód jako pierwszy, podczas wyścigu w Buenos Aires w Argentynie, a Moss zasiadł za kierownicą rok później podczas Grand Prix Włoch 1955 w Monza, gdzie ustanowił najszybsze okrążenie na torze.

Jeden z kultowych samochodów jest wart 70 milionów dolarów. Auto robi wrażenie

Mercedes jest niezwykle zadbany i prezentuje się nienagannie. Fakt, że prowadziły go same gwiazdy jedynie przyśpieszy jego sprzedaż, a wystawiające go muzeum ma dobre przeczucia. Samochód jest ikoną motoryzacji i stanowi genialny artefakt historyczny. Jego właściciel będzie pewnie prawdziwym pasjonatem.

Muzeum wystawi na sprzedaż nie tylko rewelacyjnego Mercedesa. Fani będą zachwyceni

Te pojazdy będą jednymi z najbardziej znaczących samochodów na świecie, jakie kiedykolwiek zostały sprzedane

Innym zabytkowym pojazdem, który trafi pod młotek w celu zebrania funduszy na muzeum, jest Ferrari 250LM z 1964 r., które trzykrotnie brało udział w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, wygrywając go w 1965 r., a także Chevrolet Corvette SS Project XP64 z 1957 r., który ma nadwozie wykonane z magnezu, oraz Ford GT40 MkII z 1966 roku.

Muzeum zdecydowało się sprzedać łącznie 11 samochodów

Celem jest zwiększenie dotacji muzeum, umożliwienie mu odnowienia i opieki nad pozostałą kolekcją oraz zakup większej liczby artefaktów, aby opowiedzieć historię Indianapolis 500 i Indianapolis Motor Speedway. Zdecydowanie będzie to ogromne wydarzenie w świecie motoryzacji. Jesteśmy ciekawi, jacy szczęśliwcy kupią te genialne samochody.