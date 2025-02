Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, LPG i ON w drugiej połowie lutego

Przed nami jeszcze tylko dwa tygodnie ferii zimowych. Kończy się przerwa szkolna w dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim. Zaczynają zaś uczniowie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Okazuje się, że na przejazdy do domu czy na wypoczynek nie wydadzą fortuny. Jest szansa, że koszty paliwa będą niższe. Wszystko jednak zależy od sytuacji na rynkach światowych i reakcji rynku na najnowsze amerykańskie sankcje nałożone na rosyjską ropę.

