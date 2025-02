Tych modeli samochodów Polacy już nie chcą. Znikają spod posesji jeden po drugim

Według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, pod koniec 2023 roku w Polsce było ponad 2,5 mln samochodów z instalacją LPG. Mimo to warto mieć na uwadze, że ich ogólna liczba maleje. Pod koniec 2023 roku było ich już o 0,6 procent mniej niż rok wcześniej, a tendencja zdaje się utrzymywać. Co ma na to wpływ? Możliwe, że uboga oferta nowych modeli i wypadanie z obiegu starszych.

Dlaczego jest coraz mniej samochodów z LPG? Średnia ich wieku wciąż rośnie

Przeciętny samochód z LPG poruszający się po drogach w Polsce ma już prawie 20 lat. Najwięcej z nich znajduje się w województwie mazowieckim i na Śląsku. Na ten moment kluczowym producentem tego typu samochodów jest Dacia, choć oferuje je również między innymi Fiat, Skoda i Kia.

Wielu Polaków rezygnuje z pojazdów LPG również dlatego, że wybierają inne rozwiązania, na przykład hybrydę lub diesel. Niektórzy zwracają również swoją uwagę ku pojazdom elektrycznym, które teoretycznie mają służyć ochronie środowiska (choć wyprodukowanie ich baterii do ekologicznych już nie należy).

Czy samochody z LPG mogą parkować w garażach podziemnych? Z tego nie wszyscy zdają sobie sprawę

Okazuje się, że nie ma przepisów, które zabraniałyby parkowania samochodów z LPG w garażach podziemnych, choć administratorzy często umieszczają takie tabliczki przy wjeździe. Nie grozi to więc mandatem, jednak warto mieć na uwadze, że starsze budynki mogą nie być dostosowane do parkowania w garażu podziemnym pojazdami z LPG. Jednocześnie według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, właściciele takiego terenu powinni umieszczać jasną informację o zakazie lub dopuszczeniu do parkowania pojazdów zasilanych gazem. Warto również pamiętać o zachowywaniu dobrych stosunków z sąsiadami i administratorem budynku. Czy masz samochód z LPG? Zapraszamy do udziału w sondzie i komentowania.