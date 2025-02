Te mity o myciu samochodów, powinien znać każdy kierowca. Niektóre zaskakują

Wiemy, jak bardzo ludzie dbają o czystość i ochronę swoich samochodów. Istnieje jednak kilka mitów, które mogą poprowadzić cię w złym kierunku, jeśli chodzi o pielęgnację samochodu. Przeanalizujmy niektóre z najczęstszych nieporozumień, abyś mógł dokonać najlepszego wyboru dla swojego pojazdu.

REKLAMA

Nie ma czegoś takiego jak ekologiczne środki czyszczące - MIT

Istnieje wiele środków do czyszczenia wnętrz samochodów, które są wolne od szkodliwych chemikaliów, dodatków i lotnych związków organicznych. Nadal jednak zalecamy czyszczenie powierzchni zewnętrznej w profesjonalnej myjni samochodowej, ponieważ środki czyszczące mogą przedostawać się z domu do lokalnych dróg wodnych. Należy również zaznaczyć, że ekologiczne środki nie nadają się do każdego rodzaju lakieru.

mycie auta zimą canva

Myjnie automatyczne rysują lakier - MIT

Ten mit pokutuje od lat, ale nie sprawdza się w przypadku nowoczesnych myjni samochodowych. W większości myjni wykorzystuje się najnowszą technologię z miękkimi w dotyku materiałami, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby chronić lakier samochodu. Sprzęt delikatnie czyści samochód, zapewniając za każdym razem lśniące wykończenie bez zarysowań. Unikaj jednak myjni dosyć starych ze szczotkami, które są ogromnie zużyte.

Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Mydło do naczyń to bezpieczna alternatywa dla mydła samochodowego - MIT

Chociaż używanie płynu do naczyń jako alternatywy dla myjni samochodowej może być kuszące, nie jest to najlepszy wybór dla pojazdu. Mydło do naczyń jest przeznaczone do usuwania tłuszczu i brudu z naczyń, a nie samochodów, a jego ostre działanie może usunąć wosk i powłoki ochronne na samochodzie, powodując jego uszkodzenie.