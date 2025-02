Megazillę i Kojota wkrótce będzie można kupić na wynos. Na palecie i z dostawą do domu

Ford Performance pracuje nie tylko na rzecz fabrycznego teamu sportowego czy modeli sprzedawanych w salonach. Tym razem grupa inżynierów postanowiła pomyśleć o klientach prywatnych. Ci mogą zamówić w dziale Forda jeden z wyczynowych silników. Ten zostanie dostarczony pod wskazany przez kupującego adres. Na palecie!

Megazilla od Forda ma nawet 1000 koni. Nadaje się do sportów wyczynowych

Możliwość zakupu dotyczy dwóch jednostek napędowych. Pierwszą z nich jest 7,3-litrowy Megazilla V8 z kompresorem. Konkretnie model Megazilla 2.0. Jednostka posiada m.in. kute tłoki, korbowody i stalowy wał korbowy, szlifowane i polerowane gniazda głowicy oraz w zmodernizowane sprężyny zaworowe. A kompresor sparowany z motorem, ma 3 litry pojemności. Tak, niewiele mniej od jednostki napędowej Rangera Raptora!

Megazilla nie bierze zatem jeńców. Motor zdaniem inżynierów Ford Performance jest w stanie rozwinąć nawet 1000 koni mechanicznych mocy. Idealnie nadaje się zatem dla wszystkich tych moto-sportowców, którzy stawiają podczas zawodów na prędkość i przyspieszenie. Problem Megazillą jest jeden. Nie da się nią jeździć po drogach cywilnych. To silnik przeznaczony wyłącznie do sportów wyczynowych.

Coyote to rozsądniejszy wybór. Ma 800 koni i pojedzie po drogach cywilnych

Największą wadę Megazilli kasuje kolejny z motorów oferowanych przez Ford Performance. Mowa o 5-litrowej jednostce Coyote z Mustanga Dark Horse. To również konstrukcja V8 i również została uzupełniona 3-litrowym kompresorem. Silnik dysponuje mocą ponad 800 KM i momentem obrotowym 834 Nm. Dodatkowo posiada homologację drogową, a nawet... gwarancję. Ford obejmuje motor ochroną przez dwa lata lub do przebiegu na poziomie 24 000 mil. To daje jakieś 38 624 km.

Gdzie można kupić silniki Ford Performance?

Oba silniki są dostarczane w stanie kompletnym na paletach. Wystarczy je zamontować w pojeździe i wszystko gotowe. Silniki wykorzystują oczywiście podzespoły stosowane w samochodach wyścigowych Forda, a do tego dają praktycznie nieograniczone możliwości. Jednostki Coyote i Megazilla 2.0 wejdą do sprzedaży w czwartym kwartale 2025 r. Będą oferowane na zamówienie u lokalnych dealerów Forda w Stanach Zjednoczonych lub w Ford Performance Parts.