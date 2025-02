Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG od 10 lutego

Ostatnie dni były zaskakujące pod względem sytuacji na rynku paliw. Na początku tygodnia ceny wyraźnie podskoczyły, a w drugiej jego połowie gwałtownie spadły, co było widoczne zwłaszcza w przypadku oleju napędowego. Z tego też względu w ujęciu tygodniowym możemy mówić o delikatnej korekcie cen.

Zgodnie z rynkową analizą przeprowadzona przez analityków e-petrol.pl, spadek cen dotyczył benzyny bezołowiowej Pb98, oleju napędowego i LPG. Pierwsze z wymienionych paliw potaniało o 3 grosze na litrze do poziomu 6,95 zł/l. ON i autogaz zaliczyły 2 groszowy spadek cen i były wycenione na kolejno ok. 6,35 zł/l i 3,24 zł/l. W przypadku "dziewięćdziesiątki piątki" nie odnotowano szczególnych zmian. Średnia cena utrzymała się na poziomie 6,19 zł/l. Co czeka nas w przyszłym tygodniu?

Zmiana cen paliw od poniedziałku. Sytuacja na rynku ropy

Branżowi eksperci przewidują kolejne spadki cen. Nie będą one jednak szczególnie duże. Rzecz jasna wszystko zależy od tego, jak będą się prezentowały notowania ropy oraz bezpośrednia relacja dolara do złotówki. Jak na ten moment kurs surowca utrzymuje się w granicach 74-75 dolarów za baryłkę. Fakt prezydentury Donalda Trumpa wielu inwestorów traktuje pozytywnie, jednak nadal towarzyszy temu pewna doza sceptycyzmu.

"Obraz rządów, jakie wyłaniają się w pierwszych dniach ponownej prezydentury Donalda Trumpa, nie dostarcza jednak tylko argumentów za spadkiem cen ropy. Nowa amerykańska administracja realizuje już też zapowiedzi maksymalnej presji na władze w Teheranie, próbując ponownie ograniczyć dostawy irańskiej ropy na światowe rynki" - stwierdzają eksperci e-petrol.pl. Co więcej, w tym tygodniu ogłoszono kolejne sankcje na firmy transportujące irańską ropę do Chin, co może przełożyć się na podwyżkę cen.

Nowe ceny paliw. Delikatne obniżki na stacjach

Jak wynika z najnowszej analizy przygotowanej przez branżowy portal e-petrol.pl, cena benzyny Pb95 powinna utrzymać się w granicach 6,11-6,22 zł za litr. Olej napędowy wyceniony zostanie na 6,24-6,36 zł/l. Co ciekawe, na niewielkie obniżki cen możemy liczyć także w przypadku LPG. Za litr autogazy powinniśmy zapłacić średnio od 3,19 zł do 3,27 zł/l.

Prognoza cen paliw od 10 lutego: