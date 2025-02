Mazowsze będzie miało kolejną obwodnicę. Powstanie zamiast DK79

Do tej budowy GDDKiA przygotowywało się od miesięcy. Teraz ostatecznie uzyskała zielone światło. Jak dyrekcja informuje w swoim komunikacie, "Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę DK79 pomiędzy Ciepielowem a Lipskiem".

DK79 na Mazowszu otrzyma parametry GP. Ruch będzie przyspieszony

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 brzmi lakonicznie. Co konkretnie oznacza ten termin? Inwestycja podzielona została na dwa odcinki. Pierwszym jest budowa ok. 1,9 km obwodnicy Ciepielowa, a drugi to rozbudowa istniejącej drogi na długości ok. 6,4 km. Przeszło 6 km trasy otrzyma jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Ponadto wybudowane zostaną drogi do obsługi terenów przyległych. Powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe lub rowerowe, zatoki autobusowe. Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace sprawią, że DK79 pomiędzy Ciepielowem a Lipskiem zyska parametry drogi GP, a więc drogi głównej ruchu przyspieszonego.

39 miesięcy na budowę. Koszt to 135 mln zł

Decyzja ZRID sprawia, że wykonawca inwestycji, a więc Budimex, dostanie przysłowiowe klucze do placu budowy. Na początek weźmie się jednak nie za wytyczanie nowej trasy, a... prace saperskie. Kolejnym etapem staną się wytyczenia geodezyjne, wycinka drzew wraz z usuwaniem korzeni oraz pierwsze prace ziemne. Równocześnie Wojewoda Mazowiecki będzie prowadził procedurę związaną z wypłatą odszkodowań dla właścicieli nieruchomości, które zostały zajęte pod rozbudowę DK79.

Budimex ma 39 miesięcy na realizację obydwu projektów. To oznacza, że nową drogą krajową 79 i obwodnicą Ciepielowa kierowcy pojadą w 2027 r. Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa. Umowa podpisana z Budimexem opiewa na kwotę wynoszącą 135 mln zł.