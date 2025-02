Ulubiona firma Polaków zaczęła 2025 rok od mocnego strzału. Sześć modeli na pierwszych miejscach

Toyota w 2024 r. sprzedała blisko 104 tys. pojazdów w Polsce. Weszła zatem na pozycję lidera i to ze sporym zapasem. Miała wynik lepszy od drugiej Skody aż o 44 tys. aut. Wiele wskazuje na to, że Japończycy mają apetyt na poprawienie danych w 2025 r. Styczeń zaczęli w naprawdę imponujący sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo 169 nowych samochodów za prawie 60 mln zł dla straży granicznej

Toyota nadal liderem w Polce. Sprzedała tyle aut, co marka nr 2 i 3 razem

W pierwszym miesiącu nowego roku co piąty samochód rejestrowany w Polsce miał logo Toyoty na masce. To oznacza mniej więcej tyle, że w bazie CEPiK pojawiło się w sumie 9796 nowych samochodów osobowych i dostawczych japońskiego producenta. A to nadal połowa informacji. Bo wynik jest na tyle wysoki, że większej sprzedaży nie uzyskało nawet łącznie dwóch kolejnych konkurentów. I co ciekawe, aż 33 proc. pojazdów zostało kupionych przez osoby prywatne.

Liderem sprzedaży Toyoty i jednocześnie liderem polskiego rynku pojazdów pozostaje Corolla. W styczniu 2025 r. jej sprzedaż sięgnęła 2257 sztuk. Drugie miejsce zajęła Toyota C-HR. Salony opuściło 1626 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 44 proc. Szóstym najchętniej kupowanym modelem w Polsce jest RAV4 (1032 egz.). Miejsce ósme przypadło Yarisowi (970 egz.), a dziesiąte modelowi Yaris Cross (852 egz.).

Toyota dominuje w sześciu popularnych segmentach w Polsce

Ogólne dane sprzedażowe sprawiają, że u szefów polskiego oddziału Toyoty może pojawić się uśmiech na twarzy. Ten dodatkowo poszerzy się, gdy dokonamy analizy w oparciu o poszczególne segmenty. W tym przypadku marce przypada aż sześć "jedynek". Bo Toyota zwycięża:

w segmencie A z modelem Aygo X (436 sztuk i 61,5 proc. udziału).

w segmencie B z modelem Yaris (26,6 proc. udziału).

w segmencie B-SUV z modelem Yaris Cross (17 proc. udziału).

w segmencie C z modelem Corolla (27,9 proc. udziału).

w segmencie C-SUV z modelem C-HR (20,3 proc. udziału).

w segmencie D z modelem Camry (604 sztuki i 24,9 proc. udziału).

Ciekawostek płynących z zestawienia sprzedażowego jest jednak więcej. Bo dla przykładu w samym tylko styczniu 2025 r. salony Toyoty w Polsce opuściły aż 203 egzemplarze modelu Land Cruiser. A przypomnijmy, że nawet w wyprzedaży rocznika cennik modelu startuje od 370 tys. zł. Terenówka nie jest zatem przesadnie tania.