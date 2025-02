Polacy uznali, że Musk przegiął. Wyniki sprzedaży Tesli mówią same za siebie. Wielki spadek

Elon Musk poczuł wiatr w żaglach. Po tym, jak poparł kandydaturę Trumpa na prezydenta USA i po tym, jak Pan Donald zwyciężył w wyborach, właściciel Tesli poczuł się jeszcze pewniej, niż zwykle. I zaczął też wygadywać większe głupoty, niż zwykle. Odbiór jego słów nie jest najlepszy i to na całym świecie. Czy to właśnie on zadecydował o tym, że Polacy odwrócili się od Tesli?

Tesla wypadła za podium polskiego rynku. A była pierwsza...

Odpowiedzi na powyższe pytanie precyzyjnie udzielić się nie da. Nie wiadomo bowiem czy o trendzie spadkowym w sprzedaży marki zadecydowały słowa kapryśnego miliardera, czy może fakt, że marka ciągle zwleka z premierą pełnej gamy swojego hitu – Modelu Y. Fakt jest taki, że wyniki Tesli zapikowały. I to dosłownie.

Dane instytutu Samar pokazują, że w styczniu amerykański producent samochodów elektrycznych sprzedał w Polsce 103 pojazdy. To zaledwie jedna czwarta wyniku, który osiągnął jeszcze w grudniu 2024 r. Miesiąc wcześniej salony marki opuściły 244 "igreki". W styczniu 2025 r. było ich już zaledwie 54. To oznacza 4,5-krotny spadek. Dane te wiążą się także z tym, że Tesla straciła w naszym kraju status lidera rynku elektromobilności. Powiem więcej, wypadła nawet z pierwszej trójki. Zajmuje miejsce zaraz za podium.

Kia zdetronizowała Teslę. Polacy pokochali model EV6?

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta? Nie trzeci, a raczej trzech. Bo tylu producentów i tyle modeli wyprzedziło Teslę na polskim rynku motoryzacyjnym. Pierwsza w styczniu 2025 r. była Kia. Sprzedała 196 elektryków. To Kia była też najchętniej kupowanym elektrykiem w Polsce. Konkretnie Kia EV6. Model osiągnął wolumen na poziomie 124 sztuk. W grudniu Kia była piąta na liście, a EV6 szósty. Skąd taki skok? Samar tłumaczy to w prosty sposób. Koreańska marka "na przełomie roku wprowadziła ogromne rabaty w ramach wyprzedaży rocznika".

Mocno warto zwrócić uwagę na Dacię Spring. To może być czarny koń

W kategorii producentów druga pozycja przypadła Mercedesowi, a trzecia Hyundaiowi. Za Teslą natomiast plasuje się BMW, Volvo, Audi, Dacia, BYD i Cupra. Interesujące jest miejsce przedostatnie. BYD-a nie było widać w pierwszej dziesiątce rynku w 2024 r. Choć na tę pozycję złożyło się zaledwie 45 sprzedanych pojazdów... Na liście modeli za EV6, plasuje się Hyundai Kona i Dacia Spring. I mocno uwagę warto skupić na Springu. Ten może mocno namieszać na rynku po wprowadzeniu programu NaszEauto. Po dotacji staje się bowiem rewolucyjnie tani. Przy pełnej kwocie dofinansowania jego bazowa cena spada do niespełna 37 tys. zł. To cena nieznacznie wyższa od tej, którą miał nowy Fiat Punto, ale prawie 30 lat temu.